Uruguay "rompe" el aislamiento social leyendo a Benedetti por su centenario y en el marco del Día Internacional del Libro

(EFE).- Los cuentos y la "magia" de Mario Benedetti servirán para "romper" el aislamiento social impuesto por el COVID-19 por medio de un club de lectura virtual que festejará el Día Internacional del Libro, que se conmemora este jueves, y el centenario del nacimiento del escritor uruguayo.



"La lectura tiene un componente social y la lectura compartida rompe el aislamiento", asevera a Efe una de las impulsoras de la Red Nacional de Clubes de Lectura de Uruguay y coorganizadora de esta iniciativa, Joanna Peluffo, quien también destaca que un buen libro puede servir como "recurso terapéutico".



Cien años después de su nacimiento, tres cuentos de Benedetti -"Esa boca", "Corazonada" y "Los pocillos", todos del libro "Montevideanos", disponible de manera gratuita en la biblioteca del Plan Ceibal uruguayo- serán los que un grupo de 20 a 25 personas comentará este viernes de manera virtual.



Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, en el departamento uruguayo de Tacuarembó (centro) el 14 de septiembre de 1920 e integró la generación literaria del 45 en Uruguay, a la que pertenecieron a su vez Juan Carlos Onetti, Idea Vilariño, Ida Vitale o Carlos Maggi, entre otros.



"No es nuevo decir que Benedetti ha sido un escritor de gran importancia transversal para la cultura del mundo", afirma Peluffo, quien resalta la "magia" del uruguayo para mantenerse vigente en la actualidad y que hace que "cuando estás pasando algo particular, definitivamente en tu cabeza resuena alguna historia (suya)".





Peluffo confiesa que es un "desafío" organizar un club de lectura virtual, pero asegura que estos grupos "no peligran" con la pandemia, y prueba de ello es que para esta iniciativa tuvieron más de 50 inscritos, el doble del cupo previsto.



Los participantes tendrán que haber leído los cuentos previamente al encuentro, en el que se discutirá sobre lo que transmiten estos textos y qué posibles paralelismos existen con la situación actual.



A la conversación del viernes, organizada junto al Centro Cultural de España en Montevideo, están invitados adultos y jóvenes no expertos en Letras, señala Peluffo, porque la idea es "mantener vivo" a Benedetti y servir como "puerta de entrada" para aquellos que no conozcan la "inmensidad" y las "aristas" de su obra.



"Creo que es un buen momento para contagiar el disfrute por la lectura", resalta Peluffo.



El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril para conmemorar el fallecimiento de tres grandes nombres de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Día Internacional del Libro con lecturas virtuales

La pandemia por coronavirus ha cambiado el orden de hacer determinadas celebraciones y una de ellas ha sido el Día Internacional del Libro. Las librerías y bibliotecas han cerrados sus puertas como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, eso no ha detenido a los ávidos lectores a celebrarlo de manera virtual. La cadena de noticias BBC promovió a 25 escritores y autores de América Latina a leer el libro Letanías de nuestro señor Don Quijote, del escritor nicaragüense, Rubén Darío.

En España, se han desarrollado clubes de lectura virtuales que permite desarrollar actividades dentro de la cuarentena y permite fomentar el hábito de la lectura.

En Rusia, se han desarrollado dibujos animados para que los niños que están confinados en sus hogares pasen entretenidos.