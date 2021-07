VIVIMOS EN UN VECINDARIO DONDE EL AIRE SE SIENTE TODOPODEROSO

DESPERTAR EN UN DÍA DE ASUETO

Abrió los ojos y recordó al instante que aquel era un día en que le era posible quedarse en la cama por más tiempo, y tal sensación en vez de arrebujarlo entre las colchas le produjo un impulso de incomodidad que le hizo incorporarse de inmediato.

--Hijo, te podés quedar ahí todo el tiempo que se te antoje. Me avisás cuando te den ganas de comer. He hecho unas pupusitas de las que tanto te gustan.

Él gruñó sin responder. Se había acostumbrado a tal señal desde el principio; y cada vez la hacía con más voluntad sigilosa, hasta parecer un murmullo.

--Bueno, pues entonces a dormir se ha dicho, con tal de que despertés…

Y aquella frase fue premonitoria sin proponérselo. Se durmió en ese mismo instante, y el sueño le surgió sin tardanza. Cuando se descorrió hacia adentro la cortina de su conciencia, lo que apareció fue una calle de las de antes; y él iba por ella, en un vehículo inidentificable, conducido por alguien que no podía reconocer por completo.

--Ya vamos a llegar –le dijo el conductor--. Es una sorpresa.

Y en verdad lo fue. El carro se detuvo, y ahí, al fondo del borde rocoso, se movía el oleaje incansable.

--Aquí tenés lo que casi siempre es la vida: un trayecto lleno de imprevistos, con un anuncio de eternidad que nunca se cansa de proveernos sus olas, libres y presas a la vez. ¿Ya captaste el mensaje?

Él abrió los ojos, y lo hizo sonriendo. Tenía hambre y ansias de salir al aire libre. Día de asueto mental, para liberarse sin ningún dramatismo.

ALREDEDOR LAS CALLES NOS OBSERVAN

Ahora era un jubilado, y su disponibilidad económica le quedó bastante confortable. Sus hijos se valían por su cuenta después de la respectiva graduación, y su señora, que era una mujer bien ordenada y previsora desde que la conoció, tenía su guardadito de varios ceros, que soltaba con gran cuidado. Todo, pues, se veía venir con previsibilidad intachable. Pero la vida da sorpresas, como dice la canción; y lo primero en aparecer fue aquella acuciante sensación de que había que traspasar fronteras, cada quien a su modo y como si fuera lo más natural del mundo.

Los hijos, repentinamente, dispusieron emigrar hacia el Norte, aunque aquí no les iba nada mal. La madre reorientó su atención religiosa, y después de ser desde siempre una practicante indisciplinada se convirtió en una devota rigurosamente puntual. Y él retornó sin previo aviso al mundo de los negocios, donde había ahora una volatilidad casi inverosímil.

Así las cosas, todos en sus respectivas existencias se lanzaron en verdad a la aventura. Y así llegó el punto en que parecían extraños entre sí, como si apenas se conocieran.

--Esta es la primera tarde del verano. Quisiera que saliéramos juntos a dar vueltas por ahí… --dijo el padre, como en una invitación olvidada.

--Nosotros nos vamos pasado mañana, y ya no tenemos tiempo –dijeron los hijos.

--Yo me apunto, para que haga la voluntad de Dios –dijo la madre, uniendo las manos.

--Bueno, que la vida nos dé suerte, y que estas calles que están alrededor nunca nos olviden –expresaron todos al unísono, conmovidos por primera vez en mucho tiempo.

CUANDO LA VERDAD ROMPE EL VELO

A pesar de que los padres eran los mismos y de que las condiciones básicas de su vida se habían mantenido invariables a lo largo del tiempo, aquellos muchachos parecían totalmente ajenos entre sí. Un varón y una hembra que se llevaban apenas unos meses de distancia en el tiempo, porque después de que nació ella se cerró el ciclo de la procreación en aquella casa donde todo parecía y había parecido siempre perfectamente calculado.

Eran tales las diferencias crecientes que el padre empezó a ver a su señora con ojos de desconfianza. Y en el centro de tal desconfianza estaba de pronto otra imagen: la de Virgilio, el antiguo compadre de él, tan presente en aquel hogar, que una vez que nació la niña prácticamente desapareció.

Y fue entonces cuando Virgilio volvió a aparecer. Era desde luego el mismo, pero con cambios físicos desconcertantes. Era igual, exactamente igual, a la joven. La madre se asustó, sin posibilidad de disimulo. Comenzó a llorar, en plan de súplica:

--¡Perdón, perdón, perdón! Los engañé a todos, porque yo soy estéril. Conseguí estos niños y armé mi teatro. Ya no aguanto más...

Pero los dos jóvenes rebosaban de dicha. Se abrazaron frente a todos, con amor visible.

Alrededor, los padres y Virgilio parecían almas es pena. Cualquier telenovela hubiera envidiado tal imagen.

PETICIÓN FORMAL

Y aunque su talante, sus actitudes y su vestimenta podían hacer creer de inmediato que se trataba de un inmigrante indocumentado, él había nacido y se había criado en una de las áreas del lugar. Así lo repitió una y mil veces cuando se hacía oportuno, pero aquellas explicaciones se desvanecían al instante, como si no tuvieran ninguna credibilidad. Y entonces apareció Laura, aquella joven que tenía toda la pinta de ser originaria de ahí o de muy cerca de ahí.

Cuando se vieron por primera vez en una calle cualquiera mientras avanzaban hacia el mismo rumbo, él no pudo evitar el impulso de hablarle, y lo hizo en inglés, como era natural. Ella lo miró con desconcierto, sin detenerse. Y él entonces la abordó en español, por si acaso. Ella se detuvo, seria y a la defensiva:

--Disculpe. Yo no sé quién es usted. Con permiso –y siguió caminando.

A partir de aquel momento, él no le dio tregua. Se le aparecía por todas partes, como si no tuviera nada más que hacer. Y es que la flecha le había calado hondo.

Y aquella persistencia por fin dio sus frutos. Él le pidió formalizar el vínculo y ella se sinceró:

--Freddy, yo no tengo papeles. Me vine sin nada. ¿Cómo me voy a formalizar?

--Eso en una noche lo arreglamos –le respondió él entre risas.

--¿Y entonces?

--Ah, no hay problema. La formalización que te pido no tiene nada que ver con los papeles. Vamos ahorita, ¿te parece? Ya está por anochecer y hoy es luna llena…

ALLÁ POR LA 23ª. CALLE ORIENTE

Las ciudades, como los seres humanos, cambian con el tiempo, y eso todos lo experimentamos, aunque casi siempre lo pasemos de largo. El curso de los minutos y de las horas es con frecuencia tan atropellado que gana toda la atención, lo cual tiende a ir desdibujando las perspectivas. Quedémonos quietos un instante, pues, para ubicarnos conscientemente en nuestra respectiva realidad, y desde ahí tratemos de visualizar el cambio progresivo, que tiende a ser un zigzag en vez de una línea recta.

Y para los que han vivido siempre en la misma ciudad ese fenómeno se va volviendo más y más revelador, aunque casi nunca nos demos cuenta de ello. Esto lo iba pensando mientras caminaba a la deriva por aquella parte del centro capitalino en dirección hacia el norte. Mientras cruzaba la zona de la antigua Colonia Santa Eugenia, ya a punto de llegar al Barrio San Miguelito, se detuvo a recordar las viejas andanzas. Y entonces se le vino la imagen de aquella señora que se asomaba a la verja de madera de su casa, y lo saludaba como la presencia viva del atardecer:

--Hola, chelito. Que te vaya bien como siempre, hoy y en toda tu vida.

Tales palabras se le grabaron en la puerta de entrada de su mente, como escritas con la tinta china de los augurios más entrañables.

Y cuando todas aquellas imágenes se fueron trasladando de la vivencia a la memoria, él comenzó a comprender que las palabras son lo más volátil y lo más permanente que existe. Y cada día tal comprensión se le fue tornando destino.

TIEMPO DE HACER BALANCES

Hay una edad en que los seres humanos nos vamos volviendo proclives a hacer cuentas de nuestro tránsito por este mundo, y a eso muchos le llaman acomodarse a la lógica de la vida; pero casi siempre lo que ocurre es que la percepción de nuestras condiciones propias va ganando presencia en el desenvolvimiento consciente, con los razonamientos y las ansiedades que eso trae naturalmente consigo. Y esto de seguro era lo que le estaba empezando a pasar a aquel profesor que estaba por retirarse.

--Leandro, de un tiempo a esta parte te estoy notando cada vez más intranquilo. ¿Hay algo que te perturbe o algo que te incomode? Hablemos con sinceridad…

--¿A mí? Nada… Bueno quizás sí hay algo que me tiene inquieto, y son esos sueños cambiantes que se me presentan casi todas las noches.

--¿Sueños, decís? Qué curioso: a mí también me han venido cambiando los sueños. Eso no es común en un ama de casa que lo tiene todo bien calculado y medido.

Inmediatamente, y sin anunciárselo entre sí, comenzaron a contarse sus sueños emergentes; y, para sorpresa de ambos, se trataba de sueños que se parecían cada vez más entre sí. ¡Vaya sorpresa!

Se miraron a profundidad y de inmediato vino el abrazo:

--¡Qué feliz balance, que no viene del propósito sino de los sueños!