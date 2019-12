Vargas Llosa busca reivindicar el papel de expresidente Árbenz en Guatemala

El peruano premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa llegó a Guatemala a presentar su última novela Tiempos Recios, que retrata la historia reciente de este país.

El autor, fue a la nación vecina procedente de la Feria del libro de Guadalajara donde además de presentar su última obra, celebró los 50 años de la publicación de “Conversación en la Catedral”.

Para el escritor, era imprescindible presentar este libro en el país que es el escenario de la obra y reivindicar la figura del expresidente Jacobo Árbenz.

Vargas llosa recuerda que la idea la sembró un amigo en una cena en República Dominicana, cuando le contó el papel que tuvo el ex general Trujillo en la caída de Árbenz y el golpe de Estado perpetrado por Carlos Castillo Armas, financiado por la CIA.

“Me dijo, tengo algo muy interesante para una novela…pero soy contradictorio, cuando me dicen que debo escribir de algo no lo hago. Pero esta vez, la historia vino, me sentí empujado”, comentó. Empezó a investigar por curiosidad y eso derivó en esta novela que fue lanzada en toda Hispanoamérica en octubre pasado.

“Tiempos Recios” sumerge al lector en la historia reciente de Centroamérica con una maestría absoluta. El autor logra tejer, a través de una narrativa llena de flaschbacks, el papel que jugó Estados Unidos y la misma República Dominicana en la política de los países del área.

La novela publicada por Alfaguara empieza contando la expansión de la empresa United Fruit en la región. En ese momento Centroamérica empezaba a despertar el interés en temas sociales, y exigirlos iba en contra de la política de la compañía. Así que ellos decidieron intervenir y contrataron al considerado “padre de las Relaciones Públicas”: Edward Bernays y crear lo que ahora se llama “fake news”.

Bernays creó una red de desinformación para señalar que las acciones que pretendía el gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala eran comunistas y que quería que esta nación se convirtiera en un satélite ruso.

“Aquí (en Guatemala) hubo una democracia, libertad, con críticas, pero de manera civilizada. Guatemala tuvo el honor de ser una especie de faro para América Latina... justificaba la idea de una democracia que quería hacer cambios, pero que fracasó por la intervención de Estados Unidos. Este fracaso trajo un desencanto en los jóvenes latinoamericanos. Eso significó 50 años de guerrilla en la región", dijo el autor.

Para Vargas Llosa esa intervención de Estados Unidos de manera directa en una democracia no se ha repetido, pero lo que sucedió hace 50 años retrasó “medio siglo la llegada del desarrollo a América Latina”.

“Los dos años que me ha tomado escribir esta novela, he vivido la historia Guatemala me siento identificado. Es un país bellísimo y trágico. Me gustaría que mi libro sirviera para que vean a un magnífico presidente que buscaba sacar a este país del subdesarrollo”, dijo.