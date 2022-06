Vive la experiencia Star Wars con la Orquesta Filarmónica

El pasado 4 mayo la Orquesta Filarmónica de El Salvador (OFES) presentó el concierto "Que la Fuerza de acompañe", en el marco del "Día de Star Wars", como manifestación de la cultura popular que rinde homenaje en esa fecha a la franquicia creada por George Lucas.

"Para este año queríamos que todos los salvadoreños y fans de esta saga pudieran disfrutar de una manera diferente el 4 de mayo, conocido como el ‘Día de Star Wars’, y tener la opción de ir a escuchar los temas de la saga interpretados por una orquesta sinfónica. Fue tal la aceptación que en un par de semanas se agotaron las entradas y por eso ahora se están programando dos fechas más", dijo a PLUS Alejandra Bustamante, directora titular de la OFES.

El "Star Wars Day" nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979, en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía la nota que dio lugar a un juego de palabras entre "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe).

El recital programado para presentarse el próximo viernes 24 y sábado 25 de junio, estará dirigido por Bustamante en la parte musical y a cargo de la producción se encuentra Paula Burgos, directora adjunta. "Hasta el momento las entradas del día sábado 25 ya se encuentran agotadas y para el viernes 24 ya hay pocos espacios", aseguró Bustamante.

La música del concierto estará inspirada en las bandas sonoras de las películas de Star Wars, creadas por el reconocido compositor John Williams.

"Debido a la cantidad de películas hay muchos temas que se pueden retomar y hacer un especial de esta temática, y en el caso de Star Wars hay una riqueza musical importante por parte de John Williams, uno de los compositores más sorprendentes de las últimas décadas", comentó la directora.

Entre los temas de Star Wars que los fans podrán disfrutar se encuentran: "Main Title", "The Imperial March (Darth Vader’s Theme)", "Anakin vs. Obi-Wan", "Duel of the Fates" y "Augie's Great Municipal Band".