Wilian Arias, el escritor salvadoreño que se abrió camino en Estados Unidos

Wilian Arias es un escritor salvadoreño que con mucho esfuerzo se abrió camino en el mundo de las letras, incursionando en la literatura estadounidense, donde ha publicado varios de sus textos que mezclan la ficción con acontecimientos de su vida real.

"Dos Veces Princesa", "Amor sin Cara", "Melanie, "Los ojos del amor", "Mala y Modesta, El Juicio Final", "El Secreto de la princesa Leah", "La novia negra" y muchos títulos más son los que forman parte del acervo literario del escritor originario de El Sauce, municipio de La Unión.

Según contó el autor a LA PRENSA GRÁFICA, fue en el año 2011 cuando se publicó su primera obra: "Dos veces princesa", un cuento de hadas de 116 páginas en donde todo parece indicar que una maldición ha llegado al reino de "Coronalandia".

Willian Arias

"A su hija perderán cuando ella cumpla sus quince primaveras. La felicidad de Coronalandia desaparecerá junto con su bella princesita. La paz se esfumará y muchas guerras pasaran, de vuestro Reino con otros reinos celosos", reza parte de la sinopsis del libro.

Wilian muestra a lo largo de ese primer trabajo que todas las personas tienen un talento que debe ser descubierto por cada uno, saberlo aprovechar y ser feliz con ello para tener la fuerza necesaria para luchar y conquistar los objetivos que se plantean.

Esta publicación significó el logro que tanto había estado esperando y por la que durante mucho tiempo trabajó para obtener. Después de este paso llegó una novela: "Mala y Modesta, el juicio final" y fue precisamente después de su publicación que medios internacionales radicados se interesaron en la persona detrás de los textos.

"Teniendo en mano dos libros (…) tuve la oportunidad de ser entrevistado para Telemundo y también en Noticias Univisión Washington, viajé desde Washington DC hacia Los Ángeles, California", dijo Wilian.

Cada uno de sus esfuerzos lo acercaban más a sus objetivos y sueños, uno de los más importantes y que aún no cumple es lograr trabajar para Walt Disney Studios, como guionista.

"Es increíble lo difícil que es llegar a cumplir un sueño y más cuando el enemigo de uno es uno mismo, que siempre se pone trabas, que se repite asimismo que no puede, que es incapaz; pero todo se puede lograr si se lucha", dijo Arias.

UN NUEVO HOGAR

El escritor y su familia decidieron emprender un camino difícil hacia Estados Unidos en 2006, con el objetivo de encontrar de mejores oportunidades de superación, por lo que realizaron la "sacrificada y difícil travesía por Guatemala y México", recordó Arias.

Según Wilian, viajaron en autobuses, pasaron ríos y vivieron "fuertes situaciones" antes de llegar a la tierra del sueño americano, donde "nos encontramos con un país diferente, multicultural, abierto a muchas oportunidades, las cuales no llegan fácilmente", señaló.

Sin embargo, asegura que toda esa travesía lo ha llevado hasta donde se encuentra hoy en día, trabajando arduamente por cumplir sus sueños y haciendo lo que más le gusta: escribir.

Fue gracias a la profesora Irma Paz de Manzanares, una educadora en aquel momento del Centro Escolar José Francisco Barrundia, en El Sauce, La Unión, que Arias descubrió su talento con la pluma, pues "fue la primer persona que me dio la oportunidad de hacer lo que me gustaba".

En ese momento escribió una adaptación del cuento de Blanca Nieves y los 7 enanitos y luego llegaron más dramas escolares y se convirtió en productor, guionista y director de pequeñas filmaciones escolares, a veces también se convertía en actor.

Pero eso fue el inicio, ya que al llegar al bachillerato nuevos retos y oportunidades se presentaron: "trabajé con Romeo y Julieta, de Williams Shakespeare, (…) me encantaba trabajar con todo lo que tenía que ver con las cámaras, los guiones y todo lo es una producción fílmica y teatral".

Además, trabajó en otras representaciones como "Oliver Twist", de Charles Dickens, "Aborígenes", de José Eustacio Rivera; "El Diario de Navegación", de Cristóbal Colon; "La Celestina", de Fernando de Rojas; e incluso una creación propia titulada "Entre el Amor y el Odio".

Próximo proyecto “Blanca Reina” es el nuevo proyecto que está trabajando Wilian, un cuento de hadas familiar basado en el amor de una abuela.

LA COSTOSA PUBLICACIÓN

Antes de obtener el reconocimiento tuvo que enfrentar varias dificultades.

La larga lista de obras publicadas que ha logrado Wilian Arias no ha sido una tarea fácil, ya que antes de lograr posicionar sus textos tuvo que pasar por situaciones difíciles que le dejaron los bolsillos vacíos.

“Mi falta de experiencia me hizo caer en numerosas trampas con auto-publicadoras”, dijo el autor, quien para la publicación de “Dos veces princesa” se contactó con una autopublicadora en España, y tras pagar una fuerte cantidad de dinero el libro apareció en la web durante una semana.

“Invertí en España con una autopublicadora y el libro nunca estuvo la web más que por una semana, y de 3,000 dólares que pagué no vi fruto alguno y no es que esperaba ver frutos de la noche a la mañana, sino al menos esperaba que si pagué por la publicación el libro existiera pero no, no existió”, dijo.

Y esta difícil situación se repitió con otras empresas, dejando con ellas el dinero que ganaba trabajando en una empresa de comida rápida en Estados Unidos; pero esto lo toma como una inversión en cuanto a sus estudios, ya que ahora cuenta con un editor que respalda su trabajo y consiguió publicarlo en la plataforma de Amazon, donde es gratuito.

Muchas de sus obras han sido adaptadas para presentarse en el teatro. Se esperaba que para el 2020 se estrenara la más reciente obra de Willian Arias, una historia ambientada en 1820, en Gran Bretaña titulada: Carmen, pero debido a la pandemia esto se retrasó.