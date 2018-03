Abogados latinos piden postergar audiencias Sessions

Lee también

La Asociación Nacional de Abogados Hispanos pidió el lunes al Senado estadounidense que posponga las audiencias de confirmación como secretario de Justicia del republicano Jeff Sessions, cuestionado por su postura sobre los derechos electorales y la política migratoria.El grupo hispano formuló la solicitud junto a la asociación nacional de abogados asiáticos y la de abogados homosexuales argumentando que Sessions omitió información relacionada con su desempeño como senador, fiscal de distrito y secretario de Justicia de Alabama, su estado natal."Le exhortamos a que considere seriamente postergar la audiencia de confirmación hasta que el senador Sessions haya respondido adecuadamente el cuestionario de la comisión judicial", indicaron en la carta enviada al presidente de la comisión, el republicano Chuck Grassley."Estamos muy preocupados por lo que parece ser una falta de transparencia por parte del candidato".La comisión judicial prevé celebrar el martes y miércoles dos audiencias para la confirmación de Sessions.Las audiencias contarán con ocho testigos, incluidos Oscar Vázquez -ex beneficiario de un programa de la Casa Blanca para proteger de la deportación a inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños- y David Cole, director legal de la American Civil Liberties Association.Esta última dijo en un comunicado que no suele participar en audiencias de confirmación de funcionarios del gobierno federal pero que en este caso hará una excepción "porque la trayectoria de Sessions despierta preguntas serias e importantes sobre su hostilidad a los derechos y libertades civiles".Los demócratas acusaron a la mayoría republicana en el Senado de actuar con demasiada premura al convocar para esta semana las audiencias de confirmación de al menos nueve candidatos a integrar el gabinete del presidente electo Donald Trump.La oficina responsable de velar por la ética gubernamental aseguró que algunos de los candidatos aún no han proporcionado siquiera información financiera básica, cuya obligatoriedad establecen las leyes estadounidenses.Pero el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, atribuyó este fin de semana las críticas a la frustración de los demócratas por los resultados que obtuvieron en las elecciones de noviembre, cuando los republicanos alcanzaron la Casa Blanca y la mayoría en ambas cámaras legislativas.Muy probablemente Sessions obtendrá el apoyo necesario de sus copartidarios, que controlan la comisión judicial y el Senado, pero las críticas que se expresen durante las audiencias de confirmación podrían marcar un comienzo atropellado de sus funciones.