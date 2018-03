Al menos 52,548 salvadoreños deportados en 2016

Lee también

El número de salvadoreños que fueron repatriados en 2016 desde México y Estados Unidos superó en un 1.5 % la cifra correspondiente a 2015, según los datos que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) facilitó a LA PRENSA GRÁFICA.Al menos 52,548 connacionales fueron regresados por las autoridades migratorias del norte luego de haber emprendido el viaje bajo condiciones migratorias irregulares. De este total, 21,340 regresaron desde Estados Unidos y 31,147 desde México; 61 retornaron desde otros países no especificados por la DGME.Esto representa un aumento del 9.8 % para quienes fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y un 3.3 % de disminución para los salvadoreños que regresaron a su país desde México.En cuanto a los menores no acompañados, la dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recopiló durante todo el año que 279 regresaron de Estados Unidos y hasta 8,832, de México, lo que representa un aumento del 55.9 % y 23.6 %, respectivamente. De otros países no detallados volvieron ocho niños, según muestran las estadísticas de la DGME.El director general de Migración y Extranjería, Héctor Rodríguez, reconoció esta semana que más de la mitad de las deportaciones proviene de México, “algo que históricamente ha sido lo contrario”. Además, reveló que Migración no registra que los indicios del flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos haya aumentado desde que se conoció que el republicano Donald Trump, que tiene entre sus planes construir “un gran muro” a lo largo de la frontera sur, será presidente a partir de 2017.Este 2016 miles de salvadoreños emprendieron el viaje sin documentos en busca de una mejor vida y México ha pasado a convertirse de un país de tránsito a uno de destino, por lo que “la capacidad del Gobierno mexicano de controlar el flujo de migrantes y refugiados está llegando a su límite”, según concluyó un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).El informe “Presa fácil: Violencia criminal y migración centroamericana”, publicado el 28 de julio, cita que el fatídico viaje a Estados Unidos y las medidas de protección en la frontera hacen más difícil el cruce sin documentos. Respaldada en entrevistas hechas a migrantes centroamericanos en Tapachula, México, la agencia de la ONU dice que más migrantes llegan para quedarse.ACNUR asegura que “la creciente violencia” en el Triángulo Norte de Centroamérica ha hecho que miles abandonen sus casas y armen un nuevo hogar en México o en Estados Unidos.San Salvador, Usulután y San Miguel son los departamentos con más repatriados en 2016, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).La Patrulla Fronteriza publicó este mes un comunicado en el que expresa que ha visto un sensible incremento en la migración irregular de centroamericanos.