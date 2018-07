Al menos 700 niños siguen lejos de sus padres mientras termina plazo para reunir a familias inmigrantes en EUA

Uno de cada tres menores separados de sus padres por las autoridades de Estados Unidos sigue sin poder reunirse con sus progenitores, a medida que a la administración Trump se le escapa el tiempo para cumplir la orden de un juez que le mandó devolver a sus familiares a más de 2 mil infantes.

De acuerdo a documentos de corte obtenidos por CNN la tarde de este jueves, 1,442 familias con menores de 5 años o más se lograron reunificar. El Gobierno dijo que 378 niños ya fueron liberados. Pero restan 700 pequeños que no tienen idea de cómo volverán a ver a sus familiares, dijo CNN. El Gobierno dijo que estos niños no podían ser devueltos a su núcleo familiar porque sus padres no eran elegibles.

Ese número incluía, detalló CNN, a 120 infantes cuyos padres “rehusaron reunirse”, 21 niños con padres con antecedentes, otros 46 que tenían padres con “bandera roja por otra razón”, 79 menores con padres que fueron liberados de custodia del Gobierno y no fueron localizados, dijo CNN.



Además, se contaron 431 niños con padres que “ya no están en Estados Unidos”, otros 94 tenían padres con ubicación bajo revisión, y otros siete tenían casos judiciales separados, de acuerdo a CNN.



El Gobierno considera que como estos menores no son elegibles, ya ha cumplido con la totalidad de las reunificaciones. La asociación demandante no está de acuerdo.

Organizaciones han denunciado que demasiados progenitores fueron deportados sin sus hijos y sin saber cómo comunicarse con ellos.

El tiempo acabará este jueves a la medianoche.

El juez Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a la Administración Trump entregar antes de que finalice el jueves 26 de julio a 2,551 menores de edades entre 5 y 18 años que fueron separados de sus familias este año a consecuencia de la política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal.

El Gobierno acortó esa lista a 1,634 menores, que son los que considera "elegibles" para la reagrupación familiar ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades de migración por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).