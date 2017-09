Alegría salvadoreña en el Capital Plaza

Durante un poco más de 10 horas los salvadoreños en Maryland, Estados Unidos, olvidaron los problemas, entre los que destaca el estatus legal para muchos, y disfrutaron de una gran variedad de música y comida que les hizo recordar su terruño: El Salvador, con la sexta edición del Festival Guanaco, celebrado el domingo anterior en el Capital Plaza, Landover Hills, ciudad del Condado de Prince George's.

También llegaron hondureños y nicaragüenses, pues en realidad fue una fiesta para todos los hispanos del área, aunque la bandera salvadoreña fue la que predominó en un espacio abierto de la plaza destinada al evento, donde fueron colocados unos 50 canopis para la venta de pupusas, yuca, chicharrones, cocos, refrescos naturales, juguetes, y otros productos de la cocina salvadoreña.

Más temprano, a eso de las 9 de la mañana decenas de personas hacían los preparativos: los comerciantes con sus productos, los organizadores con la logística, las autoridades locales con la supervisión rigurosa y algunos ya esperando poder ingresar. Una bandera con la leyenda "pupusas" era la señal clara de que habría una fiesta guanaca.

Los primeros sonidos musicales salieron de los trompetistas de la Salvadorian Band, cerca del mediodía, ensayando partituras a un costado de la plaza, con la compañía de varias cachiporristas. Quienes llegaron temprano al Capital Plaza se acercaron, quizás para recordar los desfiles en tierra salvadoreña; después de todo el Festival Guanaco siempre ha tenido la nota independentista.

De hecho, los himnos de Estados Unidos y de El Salvador, este último con música de la Salvadorian Band y cantado con orgullo por los asistentes, abrieron oficialmente el festejo, siendo el primer grupo sobre la tarima Sentimiento Maya, de la Policía. Y cuando el sol calentaba más se escuchó "llorando la dejé, con un recuerdo en mi mente". Era el Grupo Miramar que comenzaba a sacar los primeros suspiros de los compatriotas.

Luego corearon con Pepe Aguilar, y la fiesta estaba para olvidar las penas, aunque algunos esperaban a su favorito: "Yo quiero oir al que canta 'y me bebí tu recuerdo'", le dijo una nicaragüense a un salvadoreño originario de San Miguel mientras se protegían del sol bajo un árbol. Pero antes puso la alegría La Chanchona de Tito Mira.

A media jornada festival el representante por el Distrito de Columbia en el Congreso de Estados Unidos Franklin García, hizo un llamado para hacer donaciones a favor de quienes han sufrido los embates de los huracanes en el Atlántico y del terremoto en México. "Quiero felicitar a todos los que con tanto esfuerzo unen a nuestra comunidad", expresó. De hecho, el tema central este año del Festival Guanaco fue la unidad.

Luego se vino el reconocimiento especial para el migueleño Luis Ramírez Zapata, "Pelé Zapata".

Ya entrada la noche el grupo La Máquina sacó los vítores a favor o en contra de los equipos históricos salvadoreños, con expresiones entre paquidermos, aguiluchos y fasistas, principalmente. Para ser más nacionalistas el vocalista cantó a todo pulmón, como todos los presentes, el Himno Nacional. "Qué lindo es escuchó nuestro himno", expresó un salvadoreño quien, como otros, se cuidó de no dar su nombre pues, aunque en fiesta, la sombra del temor para aquellos que no no han regularizado su situación persiste.

Y llegó por quien aclamaba la hondureña. Gary Galeano se tomó el escenario y los centroamericanos cantaron a todo pulmón. Para recordar, para olvidar, y cerrando casi 10 horas de festejos.

Freddyz Winn Martínez, miembro del comité organizador del Festival Guanaco, no se atrevió a brindar una cifra de la cantidad de asistentes al evento. El año pasado fueron 10,000; esta vez se esperaban entre 15,000 y 20,000, pero sí afirmó que el evento había sido exitoso. Y desde ya piensan en la séptima edición.