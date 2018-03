Amnistía Internacional intercede por salvadoreña con tumor cerebral detenida en EUA

Lee también

El caso de Sara Beltrán Hernández, una salvadoreña de 26 años de edad que se mantiene detenida en Texas, ha trascendido al punto de que, este día, Amnistía Internacional (AI) expresó formalmente su descontento con la situación y lanzó una campaña para exigir su pronta liberación al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en EUA. Hernández fue diagnosticada con un tumor cerebral y, hasta el momento, su familia ni abogados han podido acceder a ella para verificar su salud.Según explico Justin Mazzola, experto en políticas migratorias de AI, a la cadena informativa CBS News, Hernández huyó de la violencia de las pandillas y de un maltrato doméstico en su contra en El Salvador, por lo que emigró, de manera ilegal, hacia Estados Unidos, donde residió 15 meses, antes de ser interceptada por la ICE. Sin embargo, la salvadoreña ya estaba en trámites de su asilo en EUA, por lo que su detención no debería aplicar."Estando en este centro de detención, Sara no puede recibir el tratamiento médico requerido para este tipo de enfermedades de manera diaria, por lo que su salud está empeorando por culpa del trato de ICE", manifestó Mazzola, que remarcó lo urgente de una atención médica adecuada para la salvadoreña y explicó que una operación para extraer un tumor cerebral "no es rutinaria".No obstante, lo que más preocupa al experto de AI es el postoperatorio, dado que, según la información que pudieron recabar en las últimas horas desde AI, Beltrán tan sólo permanecerá ingresada la primera noche tras la cirugía.Hasta el momento, AI ha enviado una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haciendo hincapié en que la detención sólo debe ser utilizada por los funcionarios de inmigración "como último recurso", y apuntando que la libertad condicional debe ser concedida a aquellos que sufren de emergencias médicas, ya que no plantean ningún riesgo de vuelo.De igual forma, AI ha movilizado a cientos de simpatizantes estadounidenses para exigier al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la libertad condicional de la salvadoreña mientras se revisa su solicitud de asilo. "Sara nunca debería haber estado detenida durante tanto tiempo para empezar, y mucho menos estar encerrada mientras sufre una grave emergencia médica", lamentó en un comunicado el portavoz de esta organización en Estados Unidos, Eric Ferrero.Asimismo, Ferrero señaló que frente a las "agresivas" órdenes de inmigración del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, AI luchará para asegurar que las personas con solicitudes de asilo reciban una audiencia "justa" y un trato "humano".La salvadoreña Sara Beltrán Hernández, de 26 años, fue devuelta al centro de detención de Texas, Estados Unidos, luego de estar casi dos semanas en un hospital de dicho estado, tras sufrir un colapso nervioso mientras buscaba asilo en EUA. Hernández fue detenida por agentes de inmigración en Arlington, mientras intentaba obtener asilo, cuando sufrió un colapso nervios grave que la dejó seriamente afectada.