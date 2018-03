Antes de llegar a la frontera con EUA, ¿qué pasa en la otra frontera de México?

Lee también

Muchos salvadoreños parten desde sus hogares en busca del “sueño americano” y la oportunidad de vivir libre de violencia, una dolencia que azota a El Salvador. En una entrevista hecha por CNN, Ana V. contó su historia. Huyó del país en busca de refugio luego que pandilleros asesinaran a su hijo y a ella la amenazaran de muerte.Las autoridades migratorias de los Estados Unidos, solo en el 2016, regresaron alrededor de 52,548 salvadoreños a la patria que los vio nacer. De estas, 31,147 fueron desde México, según datos que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) facilitó a LA PRENSA GRÁFICA.El río que separa a Guatemala y México es un paso obligatorio para los migrantes centroamericanos que buscan llegar a EUA. Desde hace tres años, Ana por miedo a ser deportada, ya que no posee papeles que la acrediten para residir legalmente, se quedó ahí, a las orillas del río Suchiate, en Chiapas, México."Hoy están bien estrictos con la vigilancia, hoy un centroamericano no puede ir ni siquiera a Tapachula porque se lo llevan y lo deportan”, manifestó Ana a la cadena informativa CNN. “¿Qué vamos a hacer? No toda la vida vamos a estar de migrantes ni escondiéndonos”.Cruzar Tapachula cada día se ha tornado más difícil, debido al incremento de retenes y dispositivos de vigilancia.En 2014, el gobierno de México inició el “Plan Frontera Sur”, un programa que, según las autoridades, pretende proteger los derechos de los migrantes. Activistas aseguran que el Plan consiste en frenar el paso de centroamericanos indocumentados en las fronteras de México con Guatemala.Este sería el primer muro al que se enfrentan los miles de migrantes que atraviesan el río en balsas inflables.