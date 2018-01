Arzobispo confirma que Iglesia Católica abogará por salvadoreños en Estados Unidos

Una comitiva de obispos viajará a Estados Unidos próximamente para intervenir y abogar por la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos, luego de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) y su último período de validez el cual finalizará el próximo mes de septiembre de 2019.

Esto fue confirmado por el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, esta mañana. “Como obispos de El Salvador hemos tocado el tema de los migrantes y se constituyó una comisión para viajar a Estados Unidos, integradas por el señor Cardenal, el obispo de Zacatecoluca, el obispo de Santiago de María y posiblemente, este servidor”, señaló.

Sin embargo, Monseñor Escobar Alas dejó en claro que “solo se ha constituido la comisión” y que aún no se tiene una agenda clara de actividades. “Estamos en este momento en los diálogos necesarios. No tenemos todavía diseñada la estrategia y es todavía prematuro para decirles qué vamos a hacer. Incluso, los días que vamos a viajar no están definidos aún, pero lo haremos cuanto antes”, puntualizó.

“Lo que pretendemos es hablar con los obispos de Estados Unidos que nos han apoyado tanto y con quienes tenemos una relación cercana. Hay una verdadera fraternidad. Estamos muy agradecidos con la forma, la fuerza y la valentía con la que han defendido a nuestros compatriotas migrantes, con una fe inquebrantable”, agregó.

Para el Arzobispo, las visitas recientes de los precandidatos presidenciales del partido ARENA y las actividades del FMLN con pancartas que rezan “Yankee go home” son la prueba de que al país le falta unidad para tratar un tema que afecta a toda la población. “ARENA y el FMLN serán juzgados por el pueblo”, remarcó.

Finalmente, Monseñor hizo un llamado a reinscribirse por última vez al TPS. “Si nuestros hermanos no se inscriben a este último TPS, entonces estarían automáticamente ilegales. Pero inscritos hay una última oportunidad para seguir en la lucha conjunta para regularizar su situación migratoria. No pierden nada al inscribirse. Al contrario, ganan 18 meses que pueden ser muy importantes para conseguir un beneficio”, enfatizó.