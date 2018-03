Asesinan a inmigrante salvadoreño padre de tres niños en Los Ángeles

Lee también

Vecinos, amigos, y familiares rindieron tributo a Julio Nuñez, un salvadoreño que fue asesinado por un impacto en el cráneo con un tubo metálico, según publica el medio Noticias62 , de Los Ángeles, Estados Unidos."Un gran vacío que tengo, que la verdad no sé cómo voy a hacer", dijo a Noticias62 Josefa Ayala, la viuda del compatriota que ahora queda a cargo de tres menores de edad, una de ellas con discapacidad intelectual. El asesinato ocurrió sobre la avenida Hartford, en Los Ángeles.Amigos de Nuñez, de 45 años, dijeron que "él no se metía con nadie". Noticias62 agregó que el presunto asesino se entregó a la policía pero que él no sería el único responsable de la muerte del connacional.Un testigo dijo al mismo medio televisivo que "una pareja se discutió y había otra tercera persona y se llegaron a golpes. Después la otra persona agarró un tubo de metal y le pegó en la cabeza" a Nuñez.