Así es como una hija de salvadoreños está a punto de competir por una diputación en Italia

“Acá, los partidos votan por leyes solo para perjudicar al partido rival, se busca proteger la corrupción, no se crean planes sociales que beneficien a la mayoría y hay un capricho de solo hacer quedar mal al contrario sin pensar en el pueblo”.

Jessica Padilla, hija de salvadoreños radicada en Italia, escribe así lo que, a su criterio, ocurre en el acontecer político de un país de Primer Mundo como la nación italiana –un clima partidario muy similar al salvadoreño, según dice-, el cual desea cambiar desde un puesto como diputada en ese país.

Una diputada de sangre salvadoreña

Jessica Verónica Padilla Osorio es la hija del ingeniero Juan Alberto Padilla y de María de Los Ángeles Osorio. Nacida en Estados Unidos pero criada en El Salvador, Padilla ha podido vivir de cerca la faceta política de dos naciones de continentes diferentes y con capitales económicos distintos, pero muchas similitudes.

Padilla reside en la región de Reggio Emilia, históricamente conocida por ser la cuna de la bandera italiana y, curiosamente, está compitiendo para representar a dicha región en la Cámara de Diputados de Italia. Las elecciones para dichos cargos se celebrarán el próximo domingo 4 de marzo, misma fecha en que en El Salvador se elegirán a los diputados y concejos municipales para los siguientes tres años.

Esta es parte de la propagando política que promueve a Padilla. (Foto: Cortesía)

Diferentes, pero no tanto

“En Italia hay buenas cosas, mucho mejores que en El Salvador, no se lo niego”, dijo vía telefónica a LA PRENSA GRÁFICA, “sin embargo, así también hay tantas cosas por mejorar”, añadió. “Acá, por ejemplo, el sistema de salud es para todos. No importa si sos extranjero, si sos asegurado o no, si sos rico o si sos pobre; si vas a un hospital, debes ser atendido. Además, la educación es gratuita y accesible para todos, sin importar tu clase social”, señala.

"¿Te imaginás como se ve un mismo bando ideológico dividido y con serios problemas internos y, después, luchando contra el otro bloque que está igual de fragmentado?"

“Pero el problema en Italia está en la generación de leyes y en las extremas ideologías. Acá hay una competencia constante entre la extrema derecha y la extrema izquierda, donde cada una vota leyes para perjudicar al otro. Si una ley es propuesta y puede ser de beneficio para todos, ésta ley se votará dependiendo quien la proponga. Pareciera que te estoy hablando de El Salvador, pero es en Italia”, comenta.

Jessica tiene una vida familiar ya establecida en Italia. (Foto: Cortesía)

“Las reuniones del congreso son siempre una lucha de extremas. El problema es que, incluso dentro de las mismas extrema derecha y extrema izquierda, hay subdivisiones que no pueden armonizar entre ellas y que compiten a tal grado de bloquearse unas otras. ¿Te imaginás como se ve un mismo bando ideológico dividido y con serios problemas internos y, después, luchando contra el otro bloque que está igual de fragmentado? Así se vive la política italiana desde hace mucho tiempo”, relató.

Padilla competirá bajo la bandera del Partito Repubblicano Italiano (PRI), “uno de los partidos constitucionales en Italia”, pero que, explica, “estuvo más de 20 años sin participar en política”.

“Cuando vine a Italia tuve la oportunidad de conocer a un grupo de jóvenes interesados en el arte y la política, algo que es muy inusual en este país, donde a los jóvenes parece no importarles mucho esas cosas. Así fue como vi la oportunidad de participar y de involucrarme en el partido, que es de centro izquierda y que está luchando por regresar para darle un equilibrio al poder legislativa acá en esta nación”, detalló.

Padilla explicó que dentro de un mismo partido en Italia pueden haber varias divisiones. (Foto: Cortesía)

El paso que la llevó a la política de una nación poderosa

Jessica Padillaestudió en el Liceo Francés de San Salvador, pero luego que su familia tuviera que trasladarse a Francia, cursó sus estudios en el Liceo Blaise Pascal. Sin embargo, fue la beca que le otorgó la asociación italiana "I Sant’Innocenti" la que le permitió finalizar sus estudios superiores en la Universidad de Roma “La Sapienza”, graduándose de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, estudios que profundizaría posteriormente a través de un programa de intercambio que le permitió regresar a El Salvador.

“Cursando los estudios universitarios en Roma encontré un intercambio universitario que me permitió regresar un año y medio a El Salvador, donde cursé materias de derecho, relaciones públicas y de economía y derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Luego regresé para recibir mi diploma como doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Alma Mater de Bologna”, relató.

"“Cuando estaba en El Salvador, en ese año y medio que regresé, vi que era un país que acababa de salir de la guerra y con un problema serio de seguridad social"

“Cuando estaba en El Salvador, en ese año y medio que regresé, vi que era un país que acababa de salir de la guerra y con un problema serio de seguridad social. Yo nunca anduve en zonas marginales ni en zonas de extrema pobreza. Pero, justamente en ese momento, encontré un grupo de personas que hacían labores sociales en la comunidad Las Margaritas, en Santa Tecla, y ahí tuve un acercamiento con la realidad de los salvadoreños”, explicó.

“Finalmente tuve que regresar a Italia, pero me di cuenta que no son países tan distintos en cuanto a su política. En Italia, no se busca cumplir con el ‘Welfare’ (sistema de servicios públicos que el Estado está obligado a proporcionar a sus habitantes), sino que se condiciona dependiendo qué tanto afecte un partido al otro. La corrupción y la impunidad son temas que también existen y en igual proporción a lo que puedes vivir en El Salvador”, comentó.

Padilla está casada con un italiano que residió más de 10 años en América Latina y que, junto a ella, espera poder regresar a este continente para ayudar a producir un cambio social. (Foto: Cortesía)

Justicia Social para Italia y también para El Salvador

Desde la página web y las redes sociales que Jessica ha usado para promover su campaña política, se detalla que su programa electoral va encaminado a devolver la prioridad por el respeto humano, el diálogo entre ideologías, el pluralismo, la lucha por la libertad y la igualdad, así como el diálogo entre culturas que favorece y nutre a la nación europea. Así mismo, hace hincapié en la justicia, en las soluciones a la crisis financiera y en respetar la calidad humana de los inmigrantes, como personas que pueden aportar mucho a la sociedad.

"Mi esposo (que es italiano) y yo hemos contemplado la posibilidad de regresar y luchar con la misma pasión por producir un cambio social"

Jessica está casada con un italiano que vivió casi 10 años en América Latina y es madre de una hija llamada Ginevra. Además, tiene una hermana que aún reside en El Salvador, por lo que sus vínculos con “El Pulgarcito de América” no están rotos, sino más bien, siempre mantiene la ilusión de regresar y aportar algo a este país algún día.

“Cuando vine aquí y en mi día a día siempre me pregunto: ¿qué puedo hacer por este país? Fue así como después de tanto preguntármelo decidí involucrarme en la política. Si estuviera viviendo en El Salvador, te aseguró que haría lo mismo. Es más, mi esposo (que es italiano) y yo hemos contemplado la posibilidad de regresar y luchar con la misma pasión por producir un cambio social, tomando esta experiencia como un elemento más para poner en práctica”, declaró.

Foto: Cortesía