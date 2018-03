Así pasan la tormenta de nieve los salvadoreños en EUA

Salvadoreños en el exterior comparten imágenes de la fuerte nevada que afecta a la costa este de #EUA. pic.twitter.com/B0kvPteJMC — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 10 de febrero de 2017

Más de 3,800 vuelos cancelados, clases suspendidas, accidentes de tránsito y consulados salvadoreños cerrados ha dejado a su paso la tormenta invernal al noreste de Estados Unidos.Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó este día a través de un comunicado que los consulados salvadoreños en Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York suspendieron los servicios durante el jueves 9 de febrero. “Si las condiciones climáticas lo permiten y las autoridades meteorológicas lo avalan”, las actividades regresarán el viernes 10 de febrero a sus labores normales., comunicaron.El panorama para Nueva York fue lamentable debido a que se dio a conocer la primera víctima por la nevada. Un portero, identificado como Miguel Ángel González, quien se encontraba limpiando la nieve del acceso al edificio, resbaló y cayó de espaldas, rompiendo los cristales de la entrada y falleciendo a causa de las heridas que sufrió."Quiero subrayar a todos los neoyorquinos: Quédense en casa si pueden. No salgan si no tienen que hacerlo. Si deben hacerlo, por favor no usen su automóvil porque tenemos que dejar al Departamento de Saneamiento despejar las carreteras", indicó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.Las grandes ciudades serán las más afectadas como Nueva York, Boston y Filadelfia. Se espera que el temporal deje durante el día de 25 y 45 centímetros de nieve. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió al público "evitar viajes innecesarios durante estas peligrosas condiciones del tiempo".Ese clima fue captado por varios salvadoreños residentes en las zonas afectadas, quienes enviaron a LA PRENSA GRÁFICA sus fotografías y compartieron cómo están viviendo estas inclementes tormentas de nieve en Estados Unidos.