Así vivieron estos salvadoreños en EUA el “Día sin Inmigrantes”

Se le conoció como “El Día sin Inmigrantes” y se popularizó a través de un anuncio que circuló en redes sociales. Sin embargo, el impacto y apoyo por parte de la comunidad latina en Estados Unidos no se hizo esperar. Este día, varias zonas de EUA, como Washington y Las Ángeles, se vieron literalmente paralizadas en su comercio y actividades laborales cuando varios inmigrantes decidieron no salir a sus trabajos como señal de protesta contra las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump, en cuanto al tema migratorio.Varios salvadoreños en EUA compartieron en las redes sociales de LA PRENSA GRÁFICA imágenes y videos de cómo se vivió este día, en el que zonas como el centro de Los Ángeles parecían estar de asueto ante el cierre masivo de negocios, restaurantes y almacenes por la falta o nulidad de empleados en este día.Una salvadoreña, cuya identidad pidió ser no publicada, vive desde hace 11 años en Washington DC, y comentó que las marchas de protesta se dieron lugar en varias zonas de ese estado. De igual forma, confirmó que fueron muchos los locales que cerraron sus puertas, debido a que la mayoría de sus empleados son inmigrantes.Varios salvadoreños se unieron a las protestas en apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos.Varias tiendas cerraron debido a su alto número de empleados y propietarios latinos.Los anuncios de cierre de servicios abundaron en Estados Unidos en este día.Víctor Amaya, oriundo de San Salvador y también residente de Washington, cerró su propio negocio como muestra de apoyo a sus compatriotas salvadoreños y latinos en este día. “Ya son casi 6 años con el negocio y tengo 14 años trabajando como mecánico acá en Estados Unidos”, declaró.Jeanette Chávez, desde Carolina del Norte, comentó que la tienda LA SUPERIOR, de mayoría latina, cerró sus instalaciones provocando la sorpresa de todos los residentes. “Nosotros apoyamos un día sin inmigrantes en Durham North Carolina. La tienda LA SUPERIOR nos apoya y este día cerró sus puertas”, expresó.Restaurantes también se unieron al cierre.Washington fue otra zona con alta concentración de protestas.A estos testimoniales se unieron muchos más quienes, a través de las redes sociales, informaron sobre el cierre total de varios negocios en el centro de Los Ángeles. Según los salvadoreños en Los Ángeles, a eso de las 10 y 11 de la mañana, cuando esa zona está en su mayor tránsito de comercio y fluidez de población, lucía desolada este día, con la mayoría de restaurantes y tiendas cerradas por la cantidad elevada de empleados y propietarios latinos que decidieron apoyar esta causa en Estados Unidos.Autobuses lucieron desolados sin inmigrantes que los abordaran.Tiendas de ropa y de productos varios también tuvieron que cerrar sus puertas.Fotos: Cortesías.