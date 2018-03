Autoridades arrestan a otro joven con DACA para luego liberarlo

Lee también

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés) realizó un operativo esta semana en el que arresto, entre otros individuos, a un joven beneficiario de la Acción Diferida para Llegados en la infancia (DACA, en inglés). El joven, que no fue identificado, fue liberado cuando las autoridades se dieron cuenta de que estaba registrado bajo permanencia legal en el país, dijo la Patrulla en un comunicado.Esta semana el caso de otro joven de origen mexicano tomó relevancia porque Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestó a pesar de tener su permiso de DACA, que le permite trabajar de forma legal. Daniel Ramírez Medina, de 23 años, fue arrestado por Inmigración el 10 de febrero pasado. Un vocero de ICE dijo que Ramírez confesó ser miembro de una pandilla, versión que los abogados del joven niegan rotúndamente.DACA es un programa que el expresidente Barack Obama instaló como medida para proteger de la deportación a los que llegaron a Estados Unidos siendo unos niños, llevados por sus padres de forma irregular. Se calcula que hay más de 700,000 jóvenes bajo el amparo, conocidos como "soñadores".Activistas temen que el arresto de Ramírez sea el indicio de que el presidente Donald Trump cumplirá su promesa de campaña de deportar hasta a 11 millones de indocumentados. Hasta el momento no hay una postura oficial que ponga a los "soñadores" como objetivos de deportación.El operativo reciente de CBP también terminó con los arrestos de otros inmigrantes que no pudieron acreditar su presencia legal en el país.