Becarios UES- Injuve tienen seis meses sin recibir fondos

Cuatrocientos setenta estudiantes se encuentran en el limbo, ya que en seis meses no han recibido el pago de sus becas y la fuente de los fondos de las mismas no solo ha dejado de existir, sino que la que se suponía iba a reponerlo no cuenta con la aprobación para ser asignada.

Los afectados son los beneficiarios de la beca UES-INJUVE, que fue creada como parte del programa "Jóvenes con todo" durante la gestión del gobierno de Salvador Sánchez Cerén y que se financiaba con fondos provenientes del la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC). Sin embargo, este impuesto dejó de estar en vigor el pasado 5 de noviembre.

Pese a ello, los estudiantes dejaron de recibir el monto de su beca desde junio. Diferentes estudiantes —que pidieron anonimato— afectados con el impago conversaron con este periódico sobre el problema, las consecuencias que esto les ha generado y la incertidumbre de cara a su futuro estudiantil.

"Nos pagaban $100 mensuales. Además la beca contenía el pago mensual de la UES". Los $100 servían como viáticos y compra de materiales. Con la pandemia, sirvió para compra de saldo o para comprar dispositivos para recibir las clases en línea. Los estudiantes explicaron que por ser becados no fueron absorbidos por la cuota gratis que la UES ofrece a quienes provienen de escuelas públicas.

Los estudiantes afectados proceden de diferentes partes del país.

Municipios como Apopa (25 estudiantes), Soyapango (22), Santa Ana (38) y San Miguel (41) son los que tienen más alumnos afectados.

Además de recibir sus clases y el beneficio económico, cada estudiante debía completar 150 horas sociales al año, las cuales podían realizarse en actividades académicas de la universidad o colaborando en actividades administrativas.

El problema

El problema llegó para los beneficiarios de la beca cuando se acercaba la finalización del ciclo I-2020. Los fondos asignados se acabaron en junio de este año (pese a que el CESC se mantenía vigente) y, desde entonces, no han encontrado respuesta a sus peticiones de ayuda.

Por un lado, la UES, si bien han continuado sus clases en el presente ciclo, se ha desentendido de ellos. "Se desligaron en cuanto se acabaron los fondos", explican. El único apoyo fue compartirles el contacto de un subdirector del INJUVE para que buscaran auxiliarse con él.

Ese contacto es César Aguilar, subdirector de promoción de derechos a la educación del INJUVE.

"Ha estado apoyándonos, pero nos explica que no está en sus manos movilizar lo de la beca. Lo que expresamos es que ellos por tener un poder tendrían, también, que presionar y en ningún momento lo han hecho, solo dicen que los diputados o CAPRES no nos depositan los fondos pero no hacen nada más", criticaron los becados.

La situación es más complicada, dependiendo de los niveles de avance de cada uno. Según los becarios, hay 117 estudiantes a los que únicamente les falta un ciclo para egresar e, inclusive, becarios que este ciclo finalizaban sus planes de estudio y egresarían.