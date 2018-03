California se arma con el ex fiscal general de EUA para su batalla con Trump

Lee también

En un paso más en sus preparativos para la esperada batalla política contra el presidente electo, Donald Trump, el Congreso de California contrató al ex fiscal general Eric Holder como consejero externo para establecer una estrategia legal contra los previsibles ataques del futuro Gobierno de EE.UU.Holder, que trabaja en un bufete de abogados especializado en "política pública y asuntos gubernamentales en EE.UU.", asesorará a California contra las acciones federales que puedan perjudicarla, como el caso de posibles recortes presupuestarios por rechazar la colaboración voluntaria con las autoridades de Inmigración."Eric ha prestado servicio con distinción como nuestro litigante número uno de la nación y una voz de liderazgo en pro de la justicia, de lo justo y las garantías constitucionales", declaró hoy a Efe el presidente pro tempore del Senado californiano, Kevin de León."Potencialmente es la pelea legal de nuestra generación y con Eric Holder hemos agregado una mente legal de primerísima clase con una verdadera fuerza poderosa", agregó el legislador.El contrato fue asignado a la firma Covington, de la que Holder es socio, para "asesorarnos en nuestros esfuerzos para resistir cualquier intento de dar marcha atrás al progreso que California ha hecho"."Los peligros no podrían ser mayores y exigen que se enliste a los mejores y los más brillantes para la causa californiana", indicó De León.El exfiscal aseguró por su parte en un comunicado que asesorará al Congreso californiano sobre cómo "responder a los cambios potenciales en la ley federal que pudieran impactar los residentes de California y sus prioridades políticas"."Estoy confiado de que nuestra experiencia a través de una amplia gama de temas legales y regulatorios federales será un gran recurso para la Legislatura", agregó.Holder renunció a la Fiscalía General en septiembre de 2014, aunque permaneció en el cargo hasta que el Senado federal confirmó como su sucesora a Loretta Lynch, quien asumió en abril de 2015."La elección de Holder como asesor de California muestra cómo los legisladores quieren mantener el status quo de los últimos años, que claramente ha incrementado el beneficio de los indocumentados a costa de los ciudadanos", aseguró a Efe Max Blower, miembro de Stand With California, un grupo que apoyó a Trump.El presidente electo hizo del tema migratorio uno de los principales pilares de su campaña electoral, durante la que prometió deportaciones masivas y combatir los "santuarios" de los indocumentados, entre los que se encuentra California.Por ello, defensores de los inmigrantes ven en esta medida de la Legislatura california como una buena herramienta para combatir a Trump."El exfiscal general Holder ha sido un defensor capaz y valiente de los derechos civiles a nivel nacional y confiamos en que utilizará su vasta experiencia en Washington para informar y defender si fuera necesario los intereses de las familias en California", declaró a Efe Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los ngeles (CHIRLA).La contratación de Holder sigue en línea con las declaraciones en contra del nuevo Gobierno federal que tanto De León como el presidente de la Cámara de Representantes de California, Anthony Rendón, hicieran al tomar posesión de sus cargos el pasado 5 de diciembre."Nos negamos a regresar a la política de chivo expiatorio, de persecución con hostilidades religiosas, raciales y étnicas, haciendo eco de los días oscuros y divisorios de la Proposición 187", aseguró en ese momento De León.En este mismo sentido se manifestó hoy Rendón en Twitter, donde aseguró que tras la campaña electoral de Trump, sus nominaciones al gabinete y sus intervenciones en las redes sociales tienen una "idea" de lo que sucederá cuando el presidente jure su cargo, el próximo día 20. "Tenemos que estar preparados", aseguró.La asesoría de Holder busca ser un soporte adicional al nominado nuevo fiscal estatal, el congresista federal Xavier Becerra, que se espera sea confirmado la próxima semana por la Legislatura californiana.Aunque mayoritariamente demócrata, en California más de 4,3 millones de personas votaron por Trump en busca de "ser un estado que cumple y respeta las leyes", indicó en declaraciones enviadas a Efe Robin Hvidston, directora ejecutiva del grupo conservador We the People Rising.Hvidston calificó las acciones de los líderes legislativos del Estado Dorado como un intento de crear "histeria" en el estado y pidió a los políticos que se centren en trabajar por los californianos "y no por aquellos que están aquí ilegalmente".