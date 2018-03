Canciller salvadoreño llama a seguir con calma acontecimientos en EUA

Lee también

El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, pidió hoy seguir "con calma" los acontecimientos en Estados Unidos tras la investidura la semana pasada de Donald Trump, quien mantiene una fuerte postura sobre la inmigración en esa nación, donde viven 2,5 millones de salvadoreños."Debemos ver el asunto con calma, sin apresurarnos", señaló Martínez en una rueda de prensa en Bávaro, este dominicano, un día antes de la inauguración de la V Cumbre de la Comunidad de la Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que su país asumirá el miércoles la presidencia temporal del bloque regional."Vamos a ir analizando cada una de las acciones y buscando esa buena relación que nos caracteriza con Estados Unidos y los demás 134 países con los que tenemos relaciones", agregó.Para Martínez, "es importante seguir los acontecimientos y no basarnos necesariamente en la retórica de la campaña electoral" de Donald Trump, quien asumió el poder el pasado viernes."Muchos vaticinaron anuncios sobre temas migratorios en el discurso de investidura y no los hubo, y muchos vaticinaron medidas ejecutivas relacionadas con lo que se dijo en la campaña electoral y esas medidas ejecutivas no se han tomado", insistió.El canciller recordó que su país ya ha hecho pronunciamientos sobre el tema de los inmigrantes en Estados Unidos de manera unilateral y junto al llamado triángulo norte, una alianza subregional integrada por Guatemala, Honduras y El Salvador."Y estamos en un trabajo constante al lado de México por la protección de los derechos de nuestros compatriotas y siempre buscando la mejor manera de fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y los países del triángulo norte".En cuanto a la Celac, el canciller dijo que la presidencia temporal del bloque representa un "reto" para su país, que asumirá esta responsabilidad "con una gran voluntad de sacar adelante esta tarea extraordinaria".Se apoyará, dijo, en las experiencias de países como Costa Rica, Cuba y la República Dominicana.Precisamente hoy, Martínez se reunirá, adelantó, con el canciller dominicano, Miguel Vargas, para tratar sobre la transición de la presidencia pro témpore del bloque regional integrado por 33 países de la región, todos menos Estados Unidos y Cuba.Martínez confirmó en la rueda de prensa que El Salvador acogerá un encuentro entre gobernantes de la Celac y la Unión Europea (UE) los próximos 27 y 28 de octubre.