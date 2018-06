Cancillería: EUA no nos está notificando sobre niños separados ni da datos oficiales

La cancillería salvadoreña sostiene que el Gobierno de Estados Unidos no le está notificando sobre los menores separados en la frontera y que, además, no ha proporcionado datos oficiales sobre el número de salvadoreños afectados. La cifra de niños salvadoreños alejados de sus progenitores asciende ya a 93, la mayoría tiene entre cero y 12 años, pero para obtener esa información, la red consular en Estados Unidos ha tenido que ir al terreno a revisar caso por caso porque ha carecido de comunicación oficial.



“Lo grave es que los padres no están siendo informados de lo que pasa. Su condición de detenidos está siendo usada para no darles información, y como Gobierno se pide a Estados Unidos que la decisión de a dónde van los niños la tomen los padres. En Estados Unidos no existe la representación legal de los niños, los niños se representan solos y van ante un juez”, dijo ayer en conferencia de prensa la viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, y calificó de “lamentable” el mecanismo.

Este periódico solicitó a la embajada de Estados Unidos en El Salvador un desglose por nacionalidad de los 2,300 niños separados por la política de “tolerancia cero”, pero la fuente dijo no manejar información local.



Además, este jueves cancillería lanzó un comunicado diciendo que recibe de forma positiva la decisión del presidente Donald Trump de dar prioridad a la unidad familiar, pero exigió reunificar a los parientes que ya fueron separados por la "tolerancia cero".

"El Salvador recibe positivamente la firma de esta orden ejecutiva, pero señala la importancia de que se defina qué medidas serán aplicadas para propiciar la reunificación de las niñas, niños y adolescentes que ya fueron apartados de sus familias. Además, reitera su petición a las autoridades estadounidenses para que se siga el debido proceso en estos casos y se proporcione, también, información oportuna y ágil a la red consular salvadoreña, que haga posible facilitar el acercamiento y la comunicación entre los grupos familiares de connacionales, sin considerar donde se encuentren ni su estatus migratorio", pidió la cancillería.

"Del mismo modo, insta nuevamente a que se haga prevalecer el principio de unidad familiar y el interés superior del niño, niña y adolescente; siendo las condiciones materiales brindadas en los albergues solo un componente de su atención y no una garantía del respeto absoluto a sus derechos humanos", finalizó el ministerio.