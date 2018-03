Cancillería: Repatriación de salvadoreña fallecida en Arizona todavía en trámites

Lee también

El cuerpo de María Clementina Barrera, que fue localizado por Migración de Estados Unidos en el desierto de Arizona hace cuatro meses, todavía no ha sido repatriado porque los trámites para identificación no han sido terminados, aseguraron fuentes de la cancillería salvadoreña a LA PRENSA GRÁFICA.La entidad afirmó a este periódico que el consulado respectivo le está dando seguimiento a este proceso. Consuelo Barrera, madre de María Clementina, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que la cancillería le había garantizado que los restos de su hija llegarían esta semana. Sin embargo, al cierre de esta nota seguían vigentes los trámites.Lea también: Familia espera repatriación de restos desde hace cuatro meses Los restos de la salvadoreña fueron encontrados en una zona del desierto, sin embargo, según cancillería, no se ha podido confirmar la causa de la muerte. El 2 de noviembre Migración llamó a Consuelo para comunicarle del hallazgo. El dinero para la repatriación fue cancelado en diciembre, dijo la mujer, que es originaria de Sensuntepeque, Cabañas. Ella pidió explícitamente "ayuda" para poder traer los restos de su familiar y enterrarlos."Hasta la fecha no se ha visto si me la van a mandar porque solo me dicen ‘la otra semana, la otra semana’, porque me dijeron la semana pasada que esta semana me la mandaban. Yo sigo esperando, y yo no veo resultados”, dijo.