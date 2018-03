Cancillería busca apoyo para compatriotas indocumentados

Lee también

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dijo ayer que viajará a Estados Unidos para abogar por los indocumentados salvadoreños ante la administración Trump y miembros del Congreso. La posibilidad de que el presidente Donald Trump ordene deportaciones masivas, la reactivación del programa Comunidades Seguras y los recientes decretos migratorios (dirigidos específicamente a siete países musulmanes) han aumentado la preocupación de miles de compatriotas.Martínez viajó a Washington, D. C. en diciembre pasado y se reunió con integrantes del equipo de transición de Trump. La diferencia con esta visita, aseguró, es que se reunirá con oficiales ya nombrados en el equipo de Trump. Entre ellos, comentó que platicará sobre la situación de los salvadoreños indocumentados en Estados Unidos con un asesor de seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, también con el secretario asistente para América Latina y el Caribe en el Departamento de Estado, con la alcaldesa de Washington, D. C., Muriel Bowser, y miembros del Congreso: “En el plan no solo estamos contemplando el trabajo que hago directamente. Está bien estructurado y muestra el trabajo que hacen nuestros 17 consulados”.La estrategia demuestra una serie de componentes; no es solamente una reunión aislada, según el ministro. El canciller evitó profundizar sobre la estrategia y concluyó: “Es un plan integral y no podemos hacer público hasta el último detalle, porque entonces nuestra contraparte con la que vamos a ir a hablar ya sabrá exactamente de qué se trata”.