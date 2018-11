Caravanas señalan la inoperancia del SICA

En 2015, en plena crisis de migrantes cubanos, Costa Rica suspendió su participación política en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) dada la ausencia de una respuesta regional. Se reincorporó al SICA seis meses después clamando por el "fortalecimiento de un sistema de integración serio y con una alta capacidad de liderazgo".

Pero las críticas por la inoperancia del Sistema, creado en 1991, han reaparecido ahora con la salida en caravanas de miles de nacionales del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), hacia Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia.

Aunque el secretario general de SICA, Vinicio Cerezo, afirmó esta semana que las caravanas evidencian que es "más necesaria que nunca la integración", analistas consideran que el Sistema nunca ha abordado con seriedad el tema migratorio, por lo que ahora está atado de pies y manos frente a la crisis de las caravanas.

Ante esta "nueva modalidad" de una migración masiva visible, distinta a la anterior, que se movía individualmente en la sombra, el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Costa Rica, Abelardo Morales, comentó que no hay mesas de diálogo sobre el tema ni en los países de origen ni mucho menos a nivel del SICA.

"Queda de manifiesto que la integración centroamericana sufre una desnutrición crónica, se han debilitado los mecanismos de discusión e integración económica, y se ha aniquilado el avance en integración social", afirmó.

Para Marco Gandánsegui, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela), "hay que tener claro que el SICA es un cuerpo político, que responde a políticas de los países miembros y, sobre todo, a los intereses políticos de Estados Unidos". "No extraña que el SICA sea totalmente inoperante. Vemos cómo no se ha actuado para atender este problema, que no solo es migratorio sino humanitario".

El exembajador de Panamá en México Nils Castro dijo que el SICA ha evadido sistemáticamente el tema de la migración, un fenómeno que ocurre desde hace años tanto dentro de la propia región como hacia Estados Unidos principalmente.