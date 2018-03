Casa Blanca desmiente empleo de Guardia Nacional contra inmigrantes

Lee también

El borrador de un memorándum obtenido por The Associated Press esboza una propuesta del gobierno de Donald Trump que está en análisis para la posible movilización de hasta 100,000 miembros de la Guardia Nacional para detener a inmigrantes sin autorización en Estados Unidos.El documento de 11 páginas llama a una militarización sin precedentes en la aplicación de las leyes de inmigración en sitios tan al norte del país como Portland, Oregon, y tan al este como Nueva Orleans, en Luisiana.Si se implementara la propuesta, los gobernadores de los estados afectados tendrían que dar la aprobación final sobre si participarán aquellos miembros de la Guardia Nacional bajo su control.Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, desmintió la versión."Esto no es cierto, 100 por cien. Es falso. Es irresponsable decir eso", manifestó Spicer a los periodistas en el avión presidencial que transportaba a Trump a Carolina del Sur para una visita a la compañía Boeing.No obstante, Spicer evitó negar categóricamente que el tema haya sido considerado. "No sé lo que pudo ser, pero sé que no hay ninguna iniciativa para hacer potencialmente lo que se ha sugerido", indicó.