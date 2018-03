Casa Blanca justifica deportaciones usando caso de salvadoreño que violó a niña

Lee también

"Parte de las razones del porqué el presidente (Donald Trump) se ha centrado tanto en la migración ilegal es por tragedias como esta", dijo el secretario de Prensa de Estados Unidos, Sean Spicer. Spicer se refería a un estudiante salvadoreño bajo condición irregular que está acusado de haber violado a una niña de 14 años dentro de la escuela a la que ambos asistían.El caso ocurrió en Maryland. José O. Montano, de 17 años y originario de El Salvador, junto a Henry E. Sánchez Milian, de 18 años y originario de Guatemala; sometieron a la jóven víctima en la escuela Secundaria Rockville, reportaron medios estadounidenses Spicer tildó el caso de "horrendo" y lo utilizó para ilustrar por qué Trump quiere perseguir a todos los inmigrantes indocumentados para deportarlos. "Por esto es que a él (Trump) le apasiona (perseguir a los inmigrantes irregulares), por las víctimas de estos crímenes (...) este es un ejemplo de por qué tenemos que ser duros en la frontera", aseveró Spicer en su rueda de prensa.Según The Washington Post, la niña caminaba por los pasillos de la escuela cuando los dos centroaméricanos la abordaron. El salvadoreño fue el que la llevó a la fuerza a los baños. Él y Sánchez tomaron turnos para violarla, según los documentos de corte retomados por The Washington Post y New York Post.Ambos indocumentados tienen cargos por violación en primer grado y por ofensa sexual en primer grado. Van a ser juzgados como adultos, aseguró New York Post Montano llegó a Estados Unidos de forma ilegal hace dos años.En enero Trump firmó una orden ejecutiva -que fue mencionada por Spicer- con la que agiliza las deportaciones y endurece las leyes de inmigración. En la orden se le instruye a las agencias respectivas a arrestar y deportar a los inmigrantes irregulares.Casos como este son utilizados por la administración como justificación para la orden ejecutiva. Luego de que Spicer lo mencionara ante la prensa de la Casa Blanca, el caso ha resonado en innumerables medios estadounidenses.