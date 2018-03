Cita consular será obligatoria para solicitantes de visa

Lee también

Acudir a la entrevista con un oficial consular estadounidense es uno de los pasos más temidos para muchos solicitantes de visa de no inmigrante. Por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ese proceso será obligatorio para todos los solicitantes.“El secretario de Estado (Rex Tillerson) deberá inmediatamente suspender el Programa de Exención de Entrevista para Visa y asegurarse de cumplir con la sección 222 de la Ley de Inmigración y Naturalización”, dice la orden de Trump publicada ayer, como parte de sus nuevas directrices, que incluye la prohibición de ingreso a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, así como la suspensión del ingreso de todos los refugiados, por un plazo de 120 días.La sección 222 de la INA “requiere que todos los individuos que quieran obtener una visa de no inmigrante se sometan a una entrevista en persona, con ciertas excepciones específicas”.El nuevo decreto migratorio de Trump entrará en vigor el 16 de marzo.Hasta la fecha, se ha permitido la exención de entrevista en ciertos casos.Uno de ellos era para la renovación de visa de no inmigrante B1/B2 (conocida como turismo), con vigencia de diez años, menos de 12 meses de vencimiento y cuyo titular tenía un récord migratorio limpio. En un caso típico de esa exención, el aplicante de renovación pagaba su arancel en el banco, llenaba su formulario en línea y solicitaba una cita.Solo se le pedía que llegara al consulado estadounidense con sus documentos y para la toma de huellas digitales (información biométrica).Además, se incluía a solicitantes por primera vez o renovación menores de 14 años, cuyos padres tuviesen visa múltiple vigente. También se incluía a mayores de 80 años que buscaban renovar su visa de no inmigrante, o que tramitaban por primera vez. Menores de 14 años y mayores de 80 han usado hasta la fecha el llamado “buzón”.El decreto presidencial ordena también al secretario de Estado, en los límites permitidos por la ley y con la disponibilidad de recursos, extender un programa de oficiales consulares, con el propósito de que los procesos de entrevista no se vean afectados.