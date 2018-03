Ciudad de EUA no será santuario, dice su alcalde inmigrante

Lee también

Un inmigrante sirio que actualmente es alcalde de una ciudad de Nueva Jersey dijo que esa población no será un santuario para los inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.El alcalde de Montvale, Michael Ghassali, escribió en Facebook que los jefes municipales no deben abogar por la impugnación de las leyes federales y que él no firmará ordenanzas que pidan a los empleados que se abstengan de cooperar con las agencias federales de migración.El republicano, que se presentó en las elecciones como candidato independiente, expresó al diario The Record la esperanza de que no se interprete su posición como contraria a la diversidad."Toda mi estructura tiene refugiados o tiene un familiar o amigo que es un refugiado. Yo lo siento. Es muy personal", aseguró Ghassali.Sin embargo, el alcalde consideró que debe eliminar todas las emociones y sentimientos personales para hacer su trabajo como es lo correcto.El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que cualquier inmigrante que se encuentre en el país ilegalmente y que haya sido acusado o que sea sospechoso de un delito mayor, será una prioridad para las autoridades que aplican las leyes de inmigración.El mes pasado, Trump emitió un decreto por el que prohibió el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, pero la orden ejecutiva fue bloqueada por una corte federal. El mandatario ha dicho que planea revisar su orden.Ghassali dijo que el gobierno de Trump debería haber dedicado más tiempo estudiando cómo funciona en realidad la inmigración en Estados Unidos antes de tratar de hacer cambios."Deben pasar tiempo examinando el proceso actual antes de causar estragos entre los refugiados", opinó.Ghassali recibió la ciudadanía estadounidense en 1987 y está casado con una inmigrante iraquí."Montvale no está en contra de los refugiados, ni contra los inmigrantes, ni contra la diversidad", insistió Ghassali.