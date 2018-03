Coalición de inmigrantes ruega a Trump proteger a “dreamers”

Lee también

Una coalición de inmigrantes lanzó una campaña de recolección de firmas para acompañar una carta que ruega a Donald Trump que "no destruya los sueños" de cientos de miles de jóvenes que llegaron al país sin papeles cuando eran niños y actualmente están protegidos por alivio migratorio creado bajo el gobierno de Barack Obama."Es importante que luchemos todos por estos jóvenes", expresó el miércoles Francisco Portillo, presidente de la Coalición de Organizaciones Latinas Unidas por una Reforma Migratoria, que reúne a unos 40 grupos defensores de los inmigrantes."No permitamos que sus sueños sean estancados", agregó.La campaña de recolección de firmas fue lanzada un día después de que el senador republicano Jeff Sessions dijera que, de ser confirmado como Secretario de Justicia, no objetaría terminar con el alivio migratorio que ha suspendido las deportaciones de unos 750,000 jóvenes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños. La medida, más conocida como DACA por su nombre en inglés, permite también que los llamados "dreamers" soliciten un permiso temporal de trabajo.Durante su campaña electoral, Trump dijo que al asumir al poder deportaría a unos 11 millones de inmigrantes que residen en el país sin autorización legal y anularía DACA.En la carta abierta a Trump, que esperan enviar al mandatario electo una vez que asuma la presidencia, la coalición expresa que los jóvenes protegidos por el alivio "sueñan con ser parte de este país" y explica que la mayoría de ellos son estudiantes que apenas hablan el idioma de la nación en la que nacieron."Se sienten orgullosos de hablar inglés. Aman Estados Unidos, su cultura y su gente", indica la carta, y expresa que lo único que ellos quieren es evitar sus deportaciones y mantener sus permisos de trabajo. "Le rogamos señor Trump, por favor no destruya sus sueños".La campaña, que busca el apoyo de toda la comunidad a través de su firma, se extenderá hasta el 19 de enero, un día antes de que Trump asuma como presidente.Enrique Pachecho, padre de dreamers y miembro de la coalición, alertó que si se eliminara DACA los jóvenes quedarían indefensos. "Como tienen sus direcciones van a llegar a sus casas y los van a detener y deportar", explicó. Y dirigiéndose a Trump, dijo: "debería más bien premiarlos porque están estudiando y haciendo el bien para esta nación".