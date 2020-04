“Como salvadoreños, debemos demostrar de qué estamos hechos y de dónde venimos”

Lejos de su país, El Salvador la doctora Crisalis López está determinada a dar lo mejor de sí para apoyar los esfuerzos de Panamá para afrontar la emergencia derivada por el Covid-19, que hasta el 4 de abril cobró la vida de 46 personas en la nación centroamericana.

López ingresó al sistema de salud panameño hace menos de un año tras casi una década sin trabajar como médico, hasta que cumplió con todos los requisitos que las leyes exigen a un extranjero para ejercer la medicina.

Foto: Voz de la Diáspora

Llegó a Panamá hace 14 años luego de conocer a su esposo cuando ambos estudiaban medicina en una universidad de El Salvador.

En tierra salvadoreña donde surgió la chispa del amor entre ambos, también se graduaron como médicos, luego decidieron venir a Panamá donde establecieron su hogar y nacieron sus hijos.

“Este país me ha adoptado, me ha acogido con mucho cariño, ha sido difícil, yo demoré 9 años en poder tener mi idoneidad y ejercer, no fue fácil pero me abrieron las puertas y eso siempre lo voy a agradecer”, recuerda.

Foto: Voz de la Diáspora

López presta sus servicios en la Caja del Seguro Social y en el Ministerio de Salud, y desde que inició la pandemia del coronavirus se sumó a los equipos que trabajan para atender la emergencia.

“Como salvadoreña tengo arraigado en la cultura el ayudar a los demás, lo hago con gusto, estoy muy cansada, tengo mi familia también…pero independientemente si es mi país o no, es el lugar donde vivo, donde mis hijos nacieron y están creciendo…estoy aportando por un mejor país para ellos”, afirma.

Agregó que todos los equipos integrados por médicos, enfermeras, equipos de limpieza, farmacéuticos, el personal de terapia respiratoria, y en general todo el sistema de salud trabaja al máximo para garantizar la calidad de atención para los pacientes.

Foto: Voz de la Diáspora

“Les puedo asegurar que estamos dando el 100% por la salud de la gente”, asegura.

La médico salvadoreña dice que trabajar en la pandemia ha sido una experiencia para la que nadie estaba preparado, pero se complica más cuando las personas no acatan las medidas preventivas como no salir de casa.

Su mensaje a la población es que respeten las medidas de contención establecidas por el gobierno para frenar los contagios por coronavirus, y evitar que el sistema de salud colapse en momentos en que a diario se incrementan los pacientes en cuidados intensivos.

Palabras inspiradoras

A pesar de los desafíos a los que se enfrenta a diario como parte de los equipos médicos al servicio del sistema de salud panameño, en la primera línea de atención de la emergencia, el mensaje de la doctora Crisalis López es de positivismo.

“Desde Panamá les digo que la situación no es bonita, no es fácil, nos enfrentamos ante una pandemia, aparte nuestros sistemas de salud estaban golpeados, pero Dios es maravilloso y Él nos va a dar las herramientas para seguir adelante”, insiste.

Foto: Voz de la Diáspora

Para esta doctora salvadoreña de nacimiento, y panameña por amor, lo más importante después de poner su vida y la de los suyos en manos de Dios, es confiar en que todo lo que aprendieron a lo largo de los años, no solo en las aulas de clase, sino también atendiendo pacientes “nos servirá para salvar a mucha gente”.

No obstante reconoce que por la magnitud de la pandemia “nadie estaba preparado” para una situación cuyo impacto es inédito.

Hasta el 3 de abril en Panamá se registraron un total de 1,673 personas contagiadas por coronavirus, de los cuales 41 fallecieron, la mayoría personas de la tercera edad.

“Como salvadoreños, debemos demostrar de qué estamos hechos, de dónde venimos y la casta que llevamos en nuestros corazones, para seguir adelante”, enfatiza.

Foto: Voz de la Diáspora

Agregó que cuando llegue el miedo y no haya fuerzas para continuar “…debemos ver al cielo que hay un Salvador del Mundo que está ahí por nosotros”.