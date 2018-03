Cómo tramitar visa para EUA, paso a paso

Lee también

Solicitar por primera vez o una renovación de la visa estadounidense de no inmigrante es un proceso que lleva varios pasos. Contrario a lo que erróneamente se ha publicado en redes sociales, los requisitos NO han cambiado. Estos son los pasos necesarios para este trámite:- El costo por el procesamiento de su solicitud de visa de no inmigrante (turismo, negocios, tránsito, estudios) es de 160 dólares y puede pagarlo en efectivo en cualquier sucursal del Banco Cuscatlán. El formulario de pago puede imprimirlo en la página oficial http://www.ustraveldocs.com/sv_es/sv-niv-paymentinfo.asp - El sistema también permite hacer el pago de forma electrónica a los usuarios que tengan el servicio de banca electrónica en ese banco.- Luego debe llenar el formulario DS-160, donde le preguntarán datos personales, tipo de visa que solicita, información de su pasaporte, si tiene planes de viaje a EUA (fechas tentativas, número de vuelo, ciudad de llegada y ciudades a visitar), viajes previos a EUA (solo para renovación), contacto en EUA (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico). También le preguntarán sobre su ocupación, estudios, salario mensual en dólares. Este formulario se responde en INGLÉS, salvo los nombres propios o direcciones. El formulario puede encontrarlo aquí: http://www.ustraveldocs.com/sv_es/sv-niv-paymentinfo.asp - Programar una cita. Puede hacerlo vía telefónica llamando al 2113-3122. Si lo hace por teléfono, tenga a la mano su pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160 y la referencia de su pago bancario (está en el recibo amarillo que le dará el banco).- Si desea hacer su cita de forma electrónica, ingrese aquí: http://www.ustraveldocs.com/sv_es/sv-niv-appointmentschedule.asp - Debe proveer un correo electrónico y una clave para crear su perfil. Ahí deberá completar el campo de "actualizar perfil" antes de ir a "programar una cita". Igualmente, necesitará la referencia de pago, los datos de su pasaporte y la confirmación de su formulario DS-160.- Ahí podrá escoger usted el día y hora disponibles para su entrevista consular.- Para quienes están exentos de entrevista, deben hacer el mismo procedimiento para entrega de documentos y toma de huellas. Solo aplica para poseedores de visa B1/B2 con validez de 10 años (5 años los menores de edad) y múltiples entradas y que no hayan tenido algún inconveniente con su visa. La visa debe estar por vencer o no exceder de 12 meses de vencimiento.- Solo están habilitados para el uso de DROPBOX o BUZÓN los mayores de 80 años que deseen renovar su visa o que tramiten por primera vez y los menores de 14 años cuyos padres tengan visa múltiple vigente.- Sabemos que el proceso puede resultar difícil para quienes no están familiarizados con el uso de herramientas en internet o que no dominen el inglés. Sin embargo, no podemos recomendar el pago o no de una asesoría.