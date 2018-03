Congresista demócrata descarta una posible reforma migratoria con Trump

Lee también

El congresista por Arizona, Raúl Grijalva, no solo descarta la posibilidad de que durante la próxima Administración del presidente Donald Trump se pueda aprobar una reforma migratoria sino que cree que se concretará el anunciado endurecimiento de las leyes en esta materia por parte republicana."Durante esta nueva Administración no creo que se pueda lograr el apoyo necesario para lograr un reforma migratoria, creo que solamente estaremos viendo un mayor endurecimiento de las leyes migratorias", dijo Grijalva en una entrevista con Efe.El congresista calificó de "propuesta de emergencia" el proyecto de ley bipartidista que responde al acrónimo BRIDGE (puente, en inglés), que suspendería temporalmente una posible deportación de cerca de 750,000 jóvenes indocumentados ahora amparados por el programa de Acción Diferida (DACA), creado en 2012 por Barack Obama.Este proyecto plantea otorgar a estos jóvenes, denominados "soñadores", una autorización de residencia y empleo, tal y como ofrece DACA, durante tres años mientras el Congreso encuentra una solución permanente."Apoyo la propuesta BRIDGE tal y como está ahora, ofreciendo una protección necesaria para estos jóvenes, pero no vamos a negociar los beneficios de los soñadores por el financiamiento del muro", advirtió el congresista.Grijalva también expresó su preocupación ante el efecto que las políticas migratorias y económicas de la administración Trump puedan tener en las relaciones con México, después de una campaña en la el magnate prometió deportaciones masivas y revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en inglés)."La idea de renegociar nuevamente NAFTA es una propuesta sumamente peligrosa. Trump ha dicho que va poner más impuestos a productos que sean importados desde México, algo que puede poner en peligro a la economía de ambos países", consideró.Esto se debe, en su opinión, y a pesar de que muchos políticos no quieran reconocerlo, a que la economía de ambos países está entrelazada, especialmente en estados fronterizos como Arizona."Si la economía de México sufre, entonces es muy probable que nuevamente veamos un nuevo flujo de gente buscando nuevas oportunidades y viniendo a los Estados Unidos", advirtió el demócrata.Grijalva, hijo de un inmigrante mexicano, criticó además la propuesta de Trump de construir un "gran muro" a lo largo de la frontera con México, el cual al principio será financiado por el Congreso federal, pero después México reembolsaría.Para el representante por Arizona, un muro separará a ambos países y ratificará la postura "anti-México" de Trump que comenzó desde el momento que anunció su candidatura a la Presidencia con incendiarias declaraciones en las que tachó a los indocumentados que llegaban por la frontera sur de "criminales y violadores".En opinión de Grijalva, que forma parte de la cincuentena de congresistas que no asistirán a la toma de posesión de Trump este viernes, el magnate quiere convertir a México en un "ejemplo" para demostrar su poder político."La presidencia de los Estados Unidos es el puesto más importante en el mundo, el comportamiento de la persona que ocupe este puesto debe ser presidencial y hasta ahora Trump no ha demostrado este comportamiento", dijo.