"Cónsul en tu casa es un termómetro en el terreno"

El consulado de El Salvador en la ciudad de Woodbridge, Virginia, atiende un promedio de 200 usuarios a diario, un número alto considerando los 19 empleados con los que cuenta para realizar trámites que van desde la renovación de pasaportes, emisión de DUI o poderes legales.

Guillermo Antonio Olivo asume como cónsul después que su antecesora Érika Arévalo renunciara al cargo por razones personales. Fue trasladado de la sede consular en Los Ángeles, California, donde ejercía un puesto administrativo. Desde su nuevo cargo, habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre algunos de los planes que ya ha puesto en marcha y que pretende extender para este año, independientemente de los resultados electorales.

Cónsul en tu casa

En uno de sus primeros encuentros públicos, el cónsul habló de un proyecto llamado "Cónsul en tu Casa", que básicamente consiste en visitar la casa de un compatriota que haya llegado al consulado por algún servicio, o atender la solicitud de alguien para que vayan a su hogar.

"Hemos visitado un promedio de 25 hogares desde que iniciamos con este proyecto, y nos hemos encontrado con salvadoreños que nos comparten su opinión sobre el tipo de servicio que damos; nos dicen en qué podemos mejorar o piden ayuda sobre asuntos migratorios", dice Olivo. Al mismo tiempo, reconoce que muchas veces los compatriotas se han sentido decepcionados del servicio, pero que ahora están tomando bastante en cuenta los comentarios para mejorar en lo que haga falta.

Con respecto al servicio, el cónsul dice que entre las medidas que ya comenzó a poner en marcha está el haber habilitado cuatro líneas telefónicas para llamar directo al consulado y solicitar información o confirmación de datos para presentarse a realizar un trámite.

"La mayoría de personas llamaban al call center que está en El Salvador, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no siempre lograban que les contestaran. Acá en el consulado teníamos cuatro líneas telefónicas que no se usaban, así que las dispusimos para que llamaran directo; eso ha mejorado en buena medida no solo el servicio, sino también el tiempo para realizar trámites, y los compatriotas tienen más claridad de qué necesitan traer", asegura.

Reformas Migratorias

Por otro lado, el funcionario también habló sobre la espera de una reforma migratoria que pueda beneficiar a los salvadoreños que están amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que vence, en principio, en septiembre de este 2019.

"Nosotros seguimos dando el acompañamiento debido a nuestras autoridades cada vez que se realiza una visita al senado, ya que prácticamente ahora depende de ellos una resolución favorable, por lo que el cabildeo con los senadores sigue y esperamos que se pueda dar una solución permanente a nuestros compatriotas", dice el diplomático.

Olivo dice que la comunidad salvadoreña en esta área de Virginia contribuye mucho al desarrollo comercial, ya que se caracterizan por ser laboriosos y emprendedores. Por ello, entre sus planes está el utilizar la plataforma en Facebook del consulado para presentar historias de salvadoreños y dar a conocer su aporte a la comunidad local.

Nuevo consulado

El cónsul en Virginia también mencionó durante su entrevista que entre los planes del Ministerio de Relaciones Exteriores está la apertura de un nuevo consulado en Carolina del Norte, un estado que en los últimos años ha recibido a miles de compatriotas y es en donde más demanda hay cuando se realizan los consulados móviles.

"En el último consulado móvil trajimos 470 solicitudes de trámites de Charlotte, en Carolina del Norte, que hemos tenido que procesar acá en el consulado, aparte de las que se trabajan acá, por lo que creería que la apertura de una sede en ese estado será algo que no tardará mucho en realizarse", concluyó Olivo.

En relación a un posible cambio de gobierno, el cónsul dice estar consciente que el suyo es un cargo temporal, pero que se concentra en lo importante, que es el servicio. "Eso es algo que he tenido claro siempre, lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por trabajar por los demás y quiero irme satisfecho de saber que hicimos un buen trabajo".