Coronavirus: "¿Cómo puede ser que nuestro país hoy nos deje tirados?": la carta de un compatriota en la cual pide ayuda para regresar a El Salvador

Un salvadoreño que se encuentra varado en el exterior cuestionó al Gobierno de Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Jusiticia (CSJ) por no tomar acciones que permitan repatriarlo junto con otros connacionales que están en similiar situación, en medio de la emergencia que el mundo vive por la pandemia del covid-19.

En una carta enviada a LA PRENSA GRÁFICA, el salvadoreño, que pidió anonimato para este artículo, expresa su descontento y considera que el Estado salvadoreño ha cometido el apresuramiento de considerar a los compatriotas varados en el exterior como "contagiados importados".

Asegura en la misiva que las autoridades salvadoreñas los han dejado varados a su suerte en distintos países en medio de esta crisis sanitaria y sin la garantía de recibir atención médica en caso de que algunos de ellos resulten contagiados del nuevo coronavirus.

Durante la disertación ofrecida el pasado lunes (06.04.2020) en cadena nacional, Bukele estimó que aproximadamente 4,500 salvadoreños se encuentran atrapados en diferentes países, debido a las medidas de confinamiento que se han extendido en la medida en que la pandemia del covid-19 se ha propagado por el mundo.

Bukele explicó que lo ideal es que todos estos connacionales permanezcan donde se encuentran para evitar sobrecargar el sistema de salud savadoreño. A criterio del mandatario, efectuar una repatriación masiva pondría en riesgo sanitario a El Salvador y haría colapsar la red de salud en un solo día.

"El problema de repatriarlos es que vienen de zonas donde el contagio es muy grande y donde probablemente los sistemas de salud todavía pueden aguantar. Miami, California, etc. Si nosotros traemos un sistema de repatriación masiva, evidentemente más gente dirá: yo también quiero irme a El Salvador. Al venir tendríamos que ponerlos en cuarentena a todos evidentemente. Estaríamos hablando de 4,000 personas más entre ellos y se contagiarían entre ellos", consideró Bukele.

"Si pasa eso, vamos a tener que soltarlos, porque no vamos a tener la capacidad de tenerlos en cuarentena segura. Muchos de ellos van a estar enfermos. Nuestro país colapsaría en un día. Quédense en su casa", recomendó.

Esta es la carta completa enviado por el compatriota:

Somos "Juan pueblo", abandonados por nuestro país, El Salvador

He estado pensando en los miles de “salvadoreños Abandonados en el extranjero ,” como nuestro caso.

Todos con total incertidumbre de una fecha de posible regreso a nuestro país.

Muchos con doble gasto aquí y en El Salvador, muchos sin dinero , techo o comida para seguir en el exilio obligado.

Muchos de tercera edad como nosotros, necesitando medicinas y monitoreo médicos permanente.

Todos con problema de limite de visas de permanencia en el país de visita.

Todos con el riesgo de contagiarse con Corona en el país de visita, sin seguridad de ser atendidos localmente.

Todos con el riesgo de traslado en viaje aéreo (cuando se pueda) con potencial de contaminación de coronavirus en el vuelo.

¿Como es posible que mi país, al cual cumplí toda mi vida y sigo cumpliendo con mi trabajo, impuestos, etc… durante épocas normales y durante 12 años de guerra ; hoy nos deje tirados y además nos trate como los "contagiosos importados", metiéndonos en cuarentena en lugares tremendamente inadecuados para contaminarnos mas ?

¿Cómo es posible que nuestra Asamblea y Corte Suprema de Justicia no hagan nada por sus ciudadanos castigados en el exterior ?

Me gustaría saber :

¿Cuáles son mis derechos como ciudadano en la Constitución de mi país, El Salvador?

¿Qué alternativas tengo para exigir mi regreso (pagando yo mis gastos de traslado)?

Si el pais no tiene ni las instalaciones ni los recursos para cuarentena, ni me puede proporcionar el seguimiento con mis médicos, por qué no permite la cuarentena domiciliar controlada con brazalete GPS, especialmente para personas de tercera edad?

Comprendemos y es de nuestro lógico interés la importancia de limitar la expansion del coronavirus en El Salvador y colaborar lógicamente al respecto. Pero nuestros recursos mentales y monetarios tienen un limite, por eso quisiera saber cuáles son mis derechos como salvadoreño en esta dura situación.