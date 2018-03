“Crear música es divertido. No lo hago por dinero”: Conoce una nueva estrella de padre salvadoreño

Lee también

Nació en Hollywood, Estados Unidos, pero es de padre salvadoreño y madre guatemalteca. Su nombre es Werner Marroquín y, a pesar de que nunca ha vivido en Centroamérica, trata de que sean las banderas de El Salvador y Guatemala las que sean alzadas a través de su talento musical.Werner reside en el condado de San Bernardino, California. Desde muy chico, según él mismo relata, sintió una inclinación especial por la música, la cual mantiene viva hasta este momento. “Comencé tocando la batería en la escuela primaria, y luego la trompeta y guitarra en la escuela secundaria”, contó el joven estadounidense.Para Werner, el camino musical no ha sido fácil. "En el bachillerato mis maestros no me apoyaron a desarrollar mis ideas, y aunque no encontré apoyo en mis maestros lo encontré en mi familia a través de nuestras convivencias de talentos artísticos familiares que celebrábamos cada fin de año”, expresó.El joven, que usa una mezcla de ritmos fusionados con letras al estilo del rap y el hip hop, enfatizó en que “creo música para tranquilizar mis pensamientos y divertirme”, dejando en claro que “con mi carrera, nunca he pensado en fama o posesiones materiales porque siento que esas cosas extinguen la creatividad”.“Mi música habla sobre la existencia humana en una sociedad aburrida. Si la gente le gusta, chévere. Pero si no, igual continuaré creando música para siempre, dijo. Sobre sus influencias, Werner reconoce que “la música metal me ha influenciado muchísimo, específicamente grupos como System of a Down, Slayer, Rage Against the Machine. Pero hay una variedad de influencias pertinente a mi experiencia musical”.El joven se encuentra actualmente estudiando una Licenciatura en Estudios de Literatura Moderna y Latinoamericana, así como también una Licenciatura en Música Electrónica en la Universidad de California, en Santa Cruz, Estados Unidos. Sus videos, publicados en su canal de Youtube, han sido elaborados en colaboración con su primo. “Nunca intenté a sacar dinero o fama. Solo quiero crear música porque, para mí, es divertido”, reveló.Werner busca ahora nuevos horizontes y contactos musicales en Europa y América Latina, donde espera que su talento y versatilidad musical sea valorada por sus compatriotas latinoamericanos.