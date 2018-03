¡Cuidado! Falsos agentes migratorios piden dinero a cambio de no deportar

KNOW YOUR RIGHTS: What to do if ICE agents show up at your door. #NoBanNoWallNoRaids pic.twitter.com/HOAF5qtYAs — ACLU National (@ACLU) 10 de febrero de 2017

La Oficina del Fiscal General de Nueva York emitió una alerta ante supuestos estafadores que se hacen pasar por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes amenazan a los inmigrantes en Estados Unidos con deportarlos si no les dan dinero. La Fiscalía de Nueva York dio el aviso luego de varios testimonios y denuncias en Queens, donde un indocumentado denunció a cuatro hombres vestidos como agentes de la ICE, quienes le pidieron todo su dinero a cambio de no deportarlo.Según la Fiscalía, en las últimas semanas, ha habido “un número creciente” de denuncias de este tipo de estafa luego de que iniciaran las redadas de deportación contra inmigrantes indocumentados los últimos días, según informó también la cadena de noticias CNN. Las deportaciones hacen parte de las promesas de campaña del presidente Donald Trump de deportar masivamente a indocumentados. Desde su toma de posesión, se han esparcido reportes de que la Oficina de Inmigración y Aduanas estaba aumentando sus acciones en suroeste de Estados Unidos. Las acciones son el primer esfuerzo concertado por la agencia bajo la presidencia de Trump para arrestar a inmigrantes indocumentados para procedimientos de deportación.Ante esto, el fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, calificó estos hechos como inadmisibles e instó a los ciudadanos para que denuncien este tipo de amenazas en caso de que sospechen de un posible fraude.“Es inadmisible que estafadores se aprovechen del gran temor en nuestras comunidades de inmigrantes fingiendo ser oficiales de ICE y exigiendo que las familias paguen para evitar la deportación”, dijo el fiscal Schneiderman, en una entrevista a CNN, retomando también un comunicado oficial desde su despacho.“Insto a las comunidades a protegerse a sí mismas aprendiendo sobre estas posibles estafas y contactando a mi oficina si sospechan que hay fraude. Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición y llevaremos ante la justicia a quienes cometan fraude contra nuestras comunidades de inmigrantes”, añadió.La oficina del fiscal recordó también que los agentes de inmigración y aduanas “nunca le pedirán dinero ni amenazarán con la detención o deportación si no los paga” y tampoco tienen autoridad para ingresar a la casa de los ciudadanos a menos que tengan una orden firmada por un juez.Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre estos casos y denuncias, aunque sí aclaró que no se están usando elementos de la Guardia Nacional en los operativos contra los indocumentados en todo el territorio de Estados Unidos.Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York presentó estos consejos ante un posible caso de estafa migratoria en EUA:— Llamadas telefónicas de funcionarios falsos: los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) nunca solicitarán pagos por teléfono, por lo que los inmigrantes deben tener cuidado con los estafadores que piden información sensible o personal, exigen pago y amenazan con la deportación si la persona no cumple con lo que solicitan.— Fraude de notario: las personas pueden declarar falsamente ser abogados o sugerir equivocadamente que son capaces de comparecer ante las agencias de inmigración o tribunal. Se aprovechan de los inmigrantes que, sin saberlo, pagarán honorarios exorbitantes por sus servicios.— Promesas fraudulentas para acelerar el proceso: este tipo de fraude se refiere a las personas que afirman que conocen a los empleados en las oficinas de inmigración que pueden acelerar el procesamiento de las solicitudes de sus clientes. En consecuencia, solicitan altas tarifas por este servicio especial, pero no lo proporcionan.— Fraude de desinformación: bajo este tipo de fraude, los estafadores usualmente les dan información falsa o inexacta a los inmigrantes sobre su eligibilidad para obtener algún estatus en el país, dice la fiscalía. La víctima sólo se da cuenta cuando recibe la respuesta negativa de las autoridades competentes..— Fraude de afinidad de inmigración: según la oficina del fiscal, algunos de los "proveedores" se dirigen a inmigrantes de su mismo grupo étnico o racial para tener ventaja sobre su competencia y estafar a los inmigrantes.— Práctica no autorizada de la ley: son personas que no tienen licencia para actuar como abogados, pero se presentan como tal o como "expertos en derecho" para proporcionar asesoramiento en temas de inmigración, según el comunicado de la oficina del fiscal.Las autoridades de Nueva York instaron a los ciudadanos a seguir atentos para evitar fraudes y a hacer efectiva las denuncias ante estos casos a través del correo electrónico [email protected] o al teléfono de la Unidad de Fraude de Servicios de Inmigración del Fiscal General, (866) 390-2992.