Demócratas lanzan plan para “poner rostro” a los deportados y plantar cara a Trump

Lee también

El nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Pérez, llamó este martes a la movilización para resistir a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que una de las primeras medidas que tomará será un plan que "ponga rostros" a los afectados por sus deportaciones.Pérez hizo ese llamamiento en la cumbre de líderes hispanos Latino Victory Fund que se celebró en Washington para desarrollar una estrategia de unidad y de inclusión de ideas contra las políticas "antilatinas" y "antiinmigrantes" de Trump.El líder demócrata compareció junto a su mayor contrincante en su elección el pasado fin de semana, el congresista Keith Ellison, quien ahora es el vicepresidente del DNC (secretariado del partido)."Nos tenemos que organizar, ya que este es el ADN del Partido Demócrata para avanzar, pero no solo durante las elecciones sino durante todo el año en todos los lugares", dijo Pérez a los líderes latinos.En el mismo día en que Trump dará su primer discurso ante el Congreso tras 40 días de Gobierno, Pérez anunció que el Partido Demócrata pondrá en marcha una iniciativa para mostrar "la otra cara" de la política de deportaciones de indocumentados del presidente.La campaña, titulada "Las caras del plan masivo de deportaciones de Trump", buscará visibilizar cómo han afectado a las familias las recientes deportaciones de indocumentados del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE).A pesar de representar el continuismo en el Partido Demócrata, su primer presidente hispano, afín al ala más tradicional del partido, se unió a Ellison, cercano a los más progresistas, en "una oportunidad extraordinaria", ya que aseguró que representan el presente y el futuro."Debemos avanzar unidos, debemos enfrentarnos a la crueldad de lo que está pasando en las familias inmigrantes en este país. Debemos mantenernos auténticos. Deportar a abuelita no hace América más segura, y el veto musulmán tampoco", dijo Pérez ante los líderes latinos.Por ello, instó a los latinos, en particular, a movilizarse, a votar y a impulsarlos para que sean elegidos y así poder luchar contra las políticas inmigratorias y "contra las minorías" de Trump."El miedo fue capaz de vencer a la esperanza en las pasadas elecciones, y es entonces cuando no salimos beneficiados (el Partido Demócrata). Lo importante para los demócratas es liderar la resistencia contra Trump y la extrema derecha, y no lo podemos hacer sin latinos", añadió.Pérez subrayó la necesidad "histórica" para que las futuras generaciones no tengan que preguntar qué hicieron los demócratas contra "el retroceso del progreso" que, según afirmó, ha traído Trump.Por su parte, Ellison manifestó que esta "situación difícil" era la oportunidad de los demócratas para proteger a los "más vulnerables"."Ahora tenemos que dar un paso adelante y proteger a los que son vulnerables y los americanos, y el partido demócrata es la mejor manera de hacerlo. Hoy tenemos que construir la marca para proteger a la gente, y Tom Pérez es la persona más calificada para ello", añadió.Además, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, se presentó en el acto como una integrante "orgullosa" del "muro de la resistencia" que el "nuevo" Partido Demócrata quiere erigir frente a Trump.