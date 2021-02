Demócratas proponen residencia permanente para beneficiarios de TPS

Los senadores demócratas Chris Van Hollen y Ben Cardin, junto a beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) presentaron este lunes la propuesta de ley Entorno Seguro de Países bajo represión y en situación de Emergencia, conocido como “Secure Act”.

Para los demócratas, este es el momento más oportuno para presionar y buscar la aprobación de este tipo de propuestas legislativas que tienen que ver con la agenda migratoria en el país. El Secur Act, contempla un camino para otorgar la residencia para los beneficiarios del TPS.

“En este momento tenemos la mayoría en el Congreso y nuestra posición es más firme. El líder de la mayoría Chuck Schumer, ha expresado que tenemos un compromiso con los beneficiarios del TPS”, dijo el senador Cardin en una video llamada con beneficiarios del TPS y organizaciones civiles.

Por ahora, las leyes migratorias impiden, por la naturaleza temporal del TPS, que los tepesianos puedan iniciar procesos para cambiar su estatus migratorio en el país. En algunos estados, se hace difícil para los tepesianos incluso refrendar las licencias de conducir u obtener un documento federal oficial, debido a que el amparo migratorio no es permanente.

“Es estresante saber que puedo perder mi trabajo porque no tengo la legalidad y no tengo una tarjeta verde. Con el TPS tenemos cierto tiempo y eso nos afecta a la hora de pagar por una casa o sacar un permiso para conducir. Una tarjeta verde no solo mantiene a mi familia unida, también me da la oportunidad de asegurar un futuro para mi familia”, dijo Barbara Rauda, una tepesiana que reside en Maryland.

Esta es la segunda vez que los demócratas presentan esta propuesta. La primera, fue en 2019 y luego, en 2020 Van Hollen hizo un llamado al Congreso a revisar la misma propuesta para buscar la protección de los beneficiarios del TPS que son parte de los trabajadores de la primera línea de respuesta a la pandemia de Covid-19.

El senador Van Hollen, señaló que durante los últimos cuatro años tuvieron muchos obstáculos en contra en este tema, incluida la agenda anti inmigrante de la Administración del expresidente Donald Trump. Pero esto cambió en enero, cuando Joe Biden asumió la presidencia, pues la nueva administración ha mostrado su compromiso con los inmigrantes.

“Tenemos a un presidente en este momento, que presentó una propuesta que incluye algunos puntos del Secure Act, eso es importante. Ahora tenemos que trabajar para lograr más apoyo de los republicanos y la única forma de lograr la aprobación de esta propuesta en este momento es continuar presionando y aprovechar el momentum”, dijo Van Hollen en una videoconferencia con beneficiarios del TPS.

El demócrata acotó también que no solo es importante lograr que esta propuesta avance; sino que también garantizar una protección para los trabajadores beneficiarios de TPS que han aportado mucho al país durante la pandemia.

Por su parte, el senador Cardin apuntó que es relevante en este momento visibilizar el tema y la agenda migratoria que tiene que ver con el TPS, porque las circunstancias y los problemas que obligaron a los beneficiarios a dejar sus países todavía persisten.

“Muchos de los beneficiarios vinieron a Estados Unidos por las circunstancias en sus países. Esas circunstancias persisten y sus hijos son ciudadanos estadounidenses, tenemos que mantener a las familias juntas, como parte de mantener los valores norteamericanos”, dijo Cardin.