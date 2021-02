Denuncian Irregularidades en consulados de EUA

Las críticas a los servicios que brindan los consulados de El Salvador en Estados Unidos no son nuevas; sin embargo, en los últimos meses estas han aumentado. Dos sedes consulares y sus cónsules generales son señalados por usuarias y empleados por discriminación, irregularidades, corrupción y maltrato laboral.

Los consulados señalados son dos de la Costa Este del país: el de Silver Spring, en Maryland, ubicado en los alrededores del área metropolitana de Washington DC, y el de Brentwood, en Long Island New York. Ambos ubicados en zonas de mayor concentración de salvadoreños.

El 29 de enero, Ruby Corado, mujer trans, directora de Casa Ruby, una de las organizaciones de apoyo y acompañamiento de la comunidad LGTBQ más grandes de Washington DC, acudió al consulado de Silver Spring para renovar su pasaporte salvadoreño.

"Tenía días que no me discriminaban así. El consulado salvadoreño, para que veas, es una vergüenza. Pero yo me quedé calladita, no dije nada, dejé que me ultrajaran, que me discriminaran… yo dije: yo de aquí voy a salir con un pasaporte. Hicieron lo que les dio la gana conmigo, desde la entrada hasta que me tomaron la foto", dijo Ruby en sus redes sociales.

Cuatro días antes, a pocos kilómetros del consulado salvadoreño, el presidente Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para declarar ilegal la discriminación en Estados Unidos y para extender protecciones en contra de la discriminación hacia la comunidad LGBTQ en todo el país.

Ruby es, además, una de las activistas latinas más fuertes en la lucha por la defensa de los derechos de su comunidad, y dijo que los empleados del consulado se burlaron, se rieron de ella y la colocaron en una posición vulnerable.

“Muchos de los miembros de la comunidad LGBTQ que forman parte de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos, huyeron del país por el asedio y la discriminación constante a los que fueron sometidos de manera sistemática”,



Jackie Reyes, líder comunitaria salvadoreña.

En Washington DC y los condados aledaño, la comunidad y la cultura LGBTQ está fuertemente influenciada por el gobierno federal del país, por las organizaciones no gubernamentales, que son fuertes, y por las políticas de protección y a favor de la diversidad sexual y cultural.

"Me vieron como que yo tenía lepra. Eso es lo que hacen en El Salvador, por eso es que la gente viene huyendo, porque en El Salvador así nos tratan", dijo Corado.

Según la activista, el problema no es que esto le haya pasado solo a ella; sino que los empleados de los consulados tratan de esta manera a los miembros de la comunidad LGTBQ que necesita acceder a los servicios consulares salvadoreños, perpetuando así la discriminación, incluso en un país con ley de identidad sexual.

"Pintan El Salvador como una gran democracia y lo venden como un ejemplo, pero jamás va a haber democracia, sino respetan los derechos humanos, la identidad de genero de la comunidad gay", dijo.

Jackie Reyes Yanes, líder comunitaria salvadoreña, apuntó que los servicios de este tipo que prestan los consulados y las embajadas de cualquier país en Estados Unidos, no deben ser limitados por elementos de discriminación, porque esto va en contra del respeto a los derechos humanos y al respeto de la leyes establecidas en los países donde funcionan.

La Prensa Gráfica solicitó al cónsul Pedro Rodríguez reacciones sobre esta denuncia, pero no hubo respuesta.

Irregularidades

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Servicio Consular de El Salvador, las personas que ocupan los cargos de cónsul general inspector, cónsul general, cónsul y cónsul adscrito, deben "ser preferentemente personas pertenecientes a la carrera consular", con estudios en jurisprudencia, ciencias sociales, derecho internacional, entre otros.

Henry Paúl Salgado Barrientos es uno de funcionarios señalados y criticados. Salgado, según varios salvadoreños que hablaron con La Prensa Gráfica, bajo el anonimato, llegó al puesto de cónsul por ser amigo cercano de Salvador Gómez Góchez, presidente de PROESA, pero no cumple con los requisitos para el puesto.

Discriminación. Asociaciones civiles aseguraron que han sufrido discriminación a la hora de realizar trámites en la embajada de El Salvador en Washington DC.

Gómez Góchez, fue miembro del grupo de la diáspora salvadoreña que financió la campaña de Bukele y que organizó varios mítines para presentar al entonces candidato Bukele en Nueva York y Washington DC, junto a otros empresarios.

"Todos los que conocemos a Henry sabemos que no tiene ni la mínima preparación para ser cónsul y que llegó a ese cargo, por ser amigo de este señor Gómez Góchez. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo", dijo un salvadoreño que reside en Long Island y que trabaja con organizaciones civiles.

Ningún portal, ni de la Cancillería de El Salvador, ni el del Consulado Salvadoreño en Brentwood, tienen disponible información sobre su preparación académica. Tampoco hay información disponible del cónsul de Silver Spring, Pedro Rodríguez Herrera, que además aparece como Ministro Consejero de la Embajada de El Salvador en Washington DC.

De acuerdo al artículo 30 de la Ley del Servicio Consular de El Salvador, la persona que ocupe el cargo de ministro consejero, no puede ser al mismo tiempo cónsul. Un cónsul puede ser promovido a ministro consejero, pero debe haber un proceso y la Cancillería debe someter al funcionario a una evaluación para determinar si es apto o no al cargo.

El cónsul Rodríguez dijo a La Prensa Gráfica sobre ambos puestos, que "esa información solo la maneja la honorable embajadora", Milena Mayorga. A pesar de solicitar información a la Embajada de El Salvador en Washington no hubo respuesta. La Prensa Gráfica también solicitó información a la Cancillería de El Salvador al respecto sin éxito

Sorpresivamente esta semana, Rodríguez fue presentado como el nuevo cónsul general para el consulado de Los Angeles en California. Cindy Portales, viceministra de Relaciones Exteriores, dijo al periódico Los Angeles Times, que el nombramiento responde a la salida repentina del cónsul Alicia Villatoro.

Sin información

Ni en el portal de la Cancillería ni el portal de Transparencia, se encuentra información de Henry Salgado o de Pedro Rodríguez. Tampoco hay información sobre el puesto de ministro consejero de Rodríguez o de la salida de Villatoro.