Desaparecen dos camiones con al menos 80 centroamericanos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México informó el lunes que tiene un reporte de dos camiones desaparecidos, cerca de 80 personas, de la caravana migrante que entró a México el 19 de octubre con destino a Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el visitador general de la Comisión, Édgar Corzo, indicó que el organismo emitió medidas cautelares para que se busque a las personas y se les guarde su integridad.

"Desaparecidos son dos autobuses, estamos haciendo las gestiones correspondientes, emitimos medidas cautelares para que se busque a las personas, se les guarde su integridad", apuntó Corzo.

Relató que una persona denunció la situación ante la instancia de procuración de justicia en el estado de Oaxaca y la CNDH llevó a cabo el acompañamiento correspondiente junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad.

Corzo señaló el municipio de Isla, en el estado de Veracruz, donde desaparecieron "estamos pidiendo la información y preguntando a las personas".

Corzo recordó que habían advertido a migrantes y autoridades que ese era "un tramo bastante complicado en materia de seguridad" y sobre "riesgos del crimen organizado".

El visitador explicó que los migrantes en su intento de trasladarse "se suben rápido a un camión y otros no se pueden subir, vienen en familias. Hay que buscar la conexión de esa información para que se encuentren, y estamos trabajando para identificarlos y ver qué es lo que pasó".

Desidia estatal

El Ombudsman de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, alertó por medio de Twitter de la desaparición de 100 centroamericanos de la primera caravana migrante que tiene como objetivo llegar a Estados Unidos.

"Estamos en medio de una emergencia, desde el sábado 3 de noviembre se encuentran reportados como desaparecidos alrededor de 100 migrantes en éxodo, que abordaron dos camiones en condiciones infrahumanas", apuntó.

Peimbert Calvo señaló a medios locales que se denunció el caso, pero autoridades estatales y federales no han hecho caso y dijo que únicamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha interesado en el caso.

Viajar en camión por $10

Llegar a la Ciudad de México no fue fácil. Unos intentaron sin éxito detener camiones y algunos conductores incluso pidieron a la policía que hiciera descender a los migrantes. También hubo quien los subió, pero cobrándoles.

Melvin Figueroa, un migrante de 32 años, y oriundo de Tegucigalpa, afirmó que tuvo que pagar $10 por su esposa embarazada y cada uno de sus dos hijos para llegar hasta la Ciudad de México en un camión que trasladó a más de 100 personas.

"Había mucho calor y yo sentía que me iba a morir y que mi mujer no ventilaba. Cuando bajamos lloramos, pero hemos sufrido mucho para llegar hasta acá como para dejarlo", reconoció. "Al conductor no le importaban las personas, solo el dinero".