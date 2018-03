Detienen a inmigrante al solicitar protección

Lee también

El arresto por parte de las autoridades federales de una mujer transexual que buscaba una orden de restricción contra su abusivo novio en El Paso, ha generado preguntas sobre hasta dónde irán las autoridades para detener a personas con las nuevas políticas migratorias.Los activistas afirman que la persona que abusaba de Irvin González alertó a las autoridades sobre su audiencia en la corte, lo que resultó en su arresto el pasado 9 de febrero a manos de un grupo especial compuesto de agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), quienes bloquearon las salidas de la corte hasta que fuera detenida.Su defensora de oficio solicitó el miércoles su liberación inmediata al indicar en documentos judiciales que un agente de la Patrulla Fronteriza cometió perjurio al escribir en una declaración jurada que González fue arrestada afuera del edificio, aun cuando las cámaras de vigilancia muestran que el arresto se realizó al interior.González, de 33 años, inició su transición a mujer hace dos años, de acuerdo a una de sus abogadas, Melissa Untereker. González está desesperada y sufre los efectos colaterales de suspender su terapia hormonal, que no ha podido recibir en prisión.González está bajo custodia del Servicio Federal de Alguaciles y enfrenta un cargo federal de reingreso ilegal a Estados Unidos."Se encuentra en un estado emocional frágil en este momento", dijo Untereker. "Tiene miedo de la persona que abusaba de ella, y tiene miedo de lo que sucederá más adelante".González ha sido deportada en seis ocasiones desde 2010 y recientemente fue condenada por posesión de correspondencia robada, indicó la portavoz de ICE, Leticia Zamarripa."González también tiene un largo historial delictivo de al menos ocho condenas entre las que se incluye detención ilegal, agresión, robo, violencia doméstica y reingreso ilegal", informó Zamarripa. La última deportación de González a México fue apenas el 23 de enero, pero volvió rápidamente a Estados Unidos. Entonces, solicitó una orden de restricción en contra de su novio al que acusó de maltrato físico severo y amenazas de muerte en tres ocasiones durante su relación de nueve meses.Un juez de El Paso otorgó la orden el 9 de febrero, justo antes de su arresto.Los activistas indican que su caso es un ejemplo clásico de la vulnerabilidad que enfrentan los inmigrantes que carecen de estatus legal, debido a que sus abusadores a menudo amenazan con entregarlos a las autoridades migratorias en caso de reportar los abusos.Untereker cree que el novio de González fue el que alertó a ICE ya que nadie más sabía de su fecha de comparecencia. El ICE señaló que fue notificado por una agencia de la ley, pero no dio más detalles al respecto.La detención generó indignación entre funcionarios locales y activistas en defensa de las víctimas de abuso doméstico, quienes afirman que un tribunal que emite órdenes de restricción no es lugar para arrestar a nadie.El representante demócrata de El Paso, Beto O'Rourke, solicitó la semana pasada una reunión con funcionarios locales del ICE y dijo que se indicó que el arresto al interior de la corte era una anormalidad y que se atendía el asunto de manera interna. Un agente le dijo a O'Rourke que "hay mucho que aprender" y que la agencia utilizará este ejemplo en capacitaciones futuras. El ICE no comenta de manera pública sobre asuntos internos.Los abogados de González esperan que sea liberada basándose en la información que el agente John Urquidi escribió en la declaración jurada, en la que detalló que los agentes avistaron a González al salir de la corte y la detuvieron sobre la acera.Pero las tomas de las cámaras de las cámaras de seguridad dadas a conocer por funcionarios de la corte muestran a los agentes escoltando a González hacia afuera del tribunal, frente a la zona de espera que en ese momento estaba ocupada por alrededor de una decena de mujeres.