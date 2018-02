Director de Inmigración EUA dice que cambios en misión de la agencia no son antiinmigrantes

El director de la agencia federal estadounidense que concede las visas para emigrar al país tiene un mensaje para quienes consideran que su nueva declaración de misión es antiinmigrantes: “Una y mil veces no”.



Francis Cissna dijo a The Associated Press el viernes que retiró la referencia a que Estados Unidos es una "nación de inmigrantes” de la definición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) porque no sentía que la frase perteneciese a lo que calificó como un documento burocrático.

Es indiscutible que el país es una nación de inmigrantes, reconoció añadiendo que esas palabras son más apropiadas para un monumento.

Las críticas tras anunciar el cambio a los 18.000 empleados de la agencia el jueves sorprendieron a Cissna, agregó señalando que la Casa Blanca no tiene nada que ver con la variación de la declaración.