Distrito Escolar de EUA adopta libro de salvadoreño-estadounidense

El Distrito Escolar Unificado de Pasadena (PUSD, en inglés) ha decidido adoptar la obra del escritor de raíces salvadoreñas, Randy Jurado Ertll, para que sus estudiantes aprendan español. Este escrito habla acerca de la historia, cultura, política, y experiencia de la comunidad salvadoreña en El Salvador y Estados Unidos.



El superintendente de Pasadena, Brian McDonald publicó una carta diciendo que en la Escuela Primaria San Rafael se ha adoptado el libro de Jurado Ertll titulado Esperanza en Tiempos de Oscuridad: La Experiencia de un Salvadoreño Americano.



"Es importante destacar que varias escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles han adoptado sus libros para que los estudiantes los lean", dice la carta del superintendente.



El superintendente también hizo un llamado a otros centros de estudios para que tomen en cuenta la obra de Jurado Ertll, que nació en Los Ángeles pero vivió la mayor parte de su infancia en El Salvador.



"Necesitamos más libros de alta calidad con los que los estudiantes se puedan indentificar y sentirse motivados a leer y aprender de ellos", afirma McDonald.

Jurado Ertll ha llevado la cultura de El Salvador en sus escritos. Sus libros se han vendido muy bien en Estados Unidos y están disponibles en grandes almacenes.

Desde hace unos meses uno de sus libros más importantes está disponible en versión física en las librerías La Ceiba, en El Salvador. "Es un gran logro que mi novela está ahora en El Salvador a través de las librerias La Ceiba. Es un orgullo", dijo el escritor a LA PRENSA GRÁFICA en esa ocasión.



McDonald afirma que los textos del también activista "crean entusiasmo y motivación para que nuestros estudiantes lean y se sientan inspirados para escribir".

Jurado Ertll también ha escrito La Vida y Tiempos de El Cipitío, y The Life of an Activist: In The Frontlines 24/7.

Por ley, las escuelas públicas de California deben de incluir libros con los que los estudiantes puedan identificarse y que traten temas como cultura, política, e historia.