Donald Trump critica de nuevo a El Salvador: "no son nuestros amigos"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una visión muy marcada sobre los países del Triángulo Norte de Centroamérica y no duda en expresarla. En una reunión con autoridades del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional dijo que quiere parar la cooperación y se refirió a El Salvador y sus vecinos diciendo: "no son nuestros amigos".

"Hemos hecho que se detenga, pero las leyes lo hacen muy difícil", señaló el presidente a las autoridades federales. El presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen estuvieron de acuerdo en decir que es necesario que el Congreso cambie la legislación actual para evitar que más inmigrantes indocumentados sigan llegando a la frontera sur.

Esto es necesario, según aseguraron, porque la gran mayoría de indocumentados de Centroamérica llegan para unirse a la Mara Salvatrucha (MS-13).

"Si detienen a alguien, no pueden hacer nada", les dijo a los oficiales de ICE los primeros días de febrero en una reunión realizada en Virginia. "Tenemos un sistema de cortes que no funciona. Tenemos todo mal, pero vamos a hacer que todo sea bueno. Para eso estamos aquí", continuó el presidente.

Hace unas semanas trascendió un reporte de The Washington Post que aseguraba que Trump se había referido a los países que tienen Estatus de Proteccion Temporal (TPS, en inglés) como "agujeros de mierda".

El encuentro continuó con un agente de ICE celebrando una baja "histórica" en las detenciones en la frontera. Una cifra, según afirmó, no vista en 45 años.

Sin embargo, la administración quiere hacer más para detener el flujo migratorio de inmigrantes irregulares a Estados Unidos.

El magnate envió hace semanas una propuesta al Congreso en la que ofrece 1.8 millones de ciudadanías para los jóvenes que llegaron de forma irregular al país siendo niños junto con sus padres, con el programa conocido como DACA. Pero para ceder en esto, exige “cuatro pilares”.

“Presentamos una propuesta detallada de lo que debe ser un compromiso justo, donde no todos consiguen lo que quieren, pero el país consigue una reforma justa”, dijo el presidente la semana pasada.

Trump le pidió al Congreso terminar con “los agujeros explotados por los terroristas para entrar al país. El tercer pilar termina con la lotería de visas. Es hora de que comencemos a movernos hacia un sistema de migración basado en méritos (...) y terminar con la migración en cadena”, señaló Trump.

"Si no pueden parar las drogas, no les mandaremos más dinero"

En el mismo encuentro, el presidente Trump reclamó a países Sudamericanos por producir la droga que se consume en Estados Unidos, y a los Centroamericanos por servir de corredor. Colombia y Perú fueron mencionados como los principales productores de cocaína, que a su vez es traficada por Centroamérica y México.

Para Trump, los países que permiten esto "no son nuestros amigos".

"Estos países no son nuestros amigos. Saben, pensamos que son nuestros amigos y les enviamos una enorme cooperación. No voy a mencionar nombres en este momento, pero veo a estos países. Veo a los números que les mandamos -les mandamos enorme cooperación y ellos están enviando drogas a nuestro país y se están riendo de nosotros. No soy partidario de eso. Quiero parar la cooperación. Quiero parar la cooperación. Si ellos no pueden detener las drogas -porque ellos podrían hacerlo mucho más fácil que nosotros. Ellos dicen 'Oh, no podemos controlarlo'. Oh, genial, se supone que nosotros lo hagamos", dijo el presidente.

Trump ha hecho el combate a las drogas una de sus prioridades. Drogas sintéticas como el fentanil llegan a Estados Unidos desde China. El presidente se mostró insatisfecho con el "trabajo" que México y Colombia están realizando contra el tráfico de drogas.

En otra amenaza de dejar de repartir dinero, el martes, frente a funcionarios locales, estatales y federales el presidente Trump, presumió al decir que usará como medida de coerción el aporte económico que su país da a algunas naciones para que estas acepten el retorno de migrantes afiliados a la MS-13.