Dos desertores de Banda El Salvador Grande como su Gente dicen temer por su vida y la de su familia

Luis Ernesto Gallegos Tobar y César Osvaldo Tejada Ardón, dos jóvenes que viajaron a Estados Unidos con la Banda El Salvador Grande como su Gente y se quedaron sin permisos legales en dicho país, dieron una entrevista a Noticias 62 y manifestaron sentir temor, luego de todo lo ocurrido.

“Mi temor es de regresar a mi país y que me vaya a pasar algo allá”, manifestó Gallegos Tobar.

La Banda estuvo en el centro del debate no por su participación en el Desfile de las Rosas sino por la expulsión de uno de sus miembros, Andy Lovos. Durante las declaraciones que dio Enot Rubio, presidente del Comité Salvadoreño El Piche, para justificar la salida de Lovos, reveló también que cinco miembros de la banda habían desertado y se habían quedado en Estados Unidos.

Dos de esos jóvenes son Gallegos y Tejada, que manifestaron que fueron amenazados antes de viajar a EUA y ahora temen por su vida y la de su familia.

“Del comité, en las reuniones que hacíamos nos amenazaban”, dijo Tejada.

Los jóvenes aseguran que abandonaron el grupo luego de llegar al hotel y enterarse que tenían que costear sus entradas a Disneylandia, donde hicieron una presentación el día 27 de diciembre.

“La verdad teníamos mucho miedo de salir a la calle, de conectarnos a cualquier red social por el temor de nuestra vida; la vez pasada me di cuenta de dos jóvenes iban a pagarle al comité [El Piche] por fugarse del desfile para que ellos se escaparan y luego ellos quedarse con el dinero”, dijo Tejada Ardón.

Dijeron que tampoco tienen identificaciones porque los pasaportes les fueron decomisados a su llegada a Los Ángeles por parte de los mismos organizadores. “Ellos los tienen, ni habíamos salido del aeropuerto, como que estaban en una entrevista todos, cuando ahí fue que se nos acercaron y nos codearon, y nos decían que les diéramos la visa”, contó Tejada.

La semana pasada se conoció sobre un supuesto testigo que asegura que Rubio cobró $25 mil para llevar a EUA a un joven con el objetivo de quedarse allá.

Tejada aseguró que Rubio es un “estafador” que se aprovecha de las empresas para “pedirles dinero” para realizar acciones pero que él se queda con el dinero. “Sí, son unos estafadores. Son unos estafadores la verdad. Sí, me he dado cuenta de bastantes cosas que hasta le donaron una cantidad de dinero para que hiciera una clínica y no resultó”, añadió.

Pidieron a las autoridades salvadoreñas y estadounidenses que investiguen a fondo lo que hace el Comité El Piche.