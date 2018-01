Dos meses para renovar TPS y permiso de trabajo

El período para que los salvadoreños vuelvan a inscribir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por última vez comenzó ayer y se extiende por 60 días, de acuerdo con la publicación en el Registro Federal del Gobierno de Estados Unidos (que es como el Diario Oficial salvadoreño).

Tal como lo anticipó este periódico ayer, con datos de Nelson Castillo, abogado de inmigración, y la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los dos meses para reinscribirse ya comenzaron y es importante que los compatriotas inicien los trámites lo antes posible.

En la edición del jueves 18 de enero de 2018, el Registro Federal ha confirmado que “los 60 días para el período de reinscripción inician el 18 de enero de 2018 y llegan hasta el 19 de marzo de 2018”. Estos días son para renovar el TPS y también para comenzar con la aplicación para el permiso de trabajo que permite el programa migratorio, conocidos como EAD.

El período que todavía está vigente, aprobado por el expresidente estadounidense Barack Obama, termina el 9 de marzo de este año. Entonces, comienza a contar la prórroga número 12, aprobada por el DHS bajo la gestión de Trump, y será la última.

Debido a que los permisos especiales de trabajo podrían tardarse más y expirar antes del 9 de marzo, las autoridades gubernamentales de Estados Unidos han extendido la vigencia por 180 días más, hasta el 5 de septiembre de este año, siempre y cuando reinscriba con puntualidad el TPS. Así lo consigna también el Registro Federal en su publicación.

Pero tanto el TPS como los EAD dejarán de estar vigentes el 9 de septiembre de 2019 y a partir de entonces los compatriotas pierden esa protección.

Hay un estimado de 190,000 y 200,000 salvadoreños que tienen este beneficio. Han vivido de manera legal en Estados Unidos desde 2001, gracias a este permiso especial, y ahora enfrentan el dilema de qué hacer con su familia y la vida que habían construido.

Por ejemplo, un estudio de los obispos unidos por la migración en Estados Unidos muestra que hay 192,700 hijos de salvadoreños tepesianos que nacieron en Estados Unidos y, por lo tanto, son ciudadanos de ese país. Nadie sabe qué puede ocurrir con ellos.

Llamado a la pronta reinscripción

Luego de que el DHS hizo el anuncio oficial, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, envió un mensaje a los amparados al TPS.

“Les quiero invitar para que, lo antes posible, procedan a realizar la reinscripción”, explicó Martínez.

Según el funcionario, lograr actualizar la documentación y permanecer dentro del programa permitirá “optar a otros programas de regularización que se puedan lograr en el futuro”, detalló.

También la embajada de Estados Unidos en El Salvador advirtió que la renovación de permisos es fundamental. “La embajada exhorta a los salvadoreños beneficiarios de TPS a realizar la reinscripción lo más pronto posible acudiendo a las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS) de su localidad y/o al consulado de El Salvador más cercano”, consignó la sede diplomática en un comunicado.

Críticas en medios de EUA

El Salvador tiene la población más numerosa beneficiada por el TPS. La cantidad de gente afectada causa conmoción incluso entre editorialistas.

“Contrario a lo que el presidente Trump pueda pensar, la comunidad salvadoreña es altamente productiva”, señaló la columnista Linda Greenhouse en su artículo “La tragedia de El Salvador”, publicado en The New York Times. “Debido a que los individuos con estatus de protección no son elegibles para salud y otros beneficios sociales, este (tepesianos salvadoreños) es un grupo que contribuye al país, pero toma muy poco”, agregó Greenhouse.

También el Business Insider publicó una nota bajo el título “La reciente mano dura de Trump en inmigración amenaza la economía tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, escrita por Christopher Woody.

Ahí participó Mike Allison, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Scranton. “La seguridad aún está mal. La corrupción está mal. Lo que ha ayudado a ese país a más o menos mantenerse a flote son los miles de millones de dólares en remesas que envían cada año los salvadoreños que viven en el exterior”, dijo Allison al Business Insider.

“La situación actual en El Salvador probablemente no mejore en 18 meses. A lo mucho, quizá, empeore un poco”, agregó Allison.

Claves para renovar el TPS y EAD

El período para reinscripción será desde el 18 de enero hasta el 19 de marzo de este año.

1 Números de teléfono

La cancillería de El Salvador ha puesto a disposición el número 1-888-30-111-30 para llamar gratis desde EUA y hacer la consulta de TPS. También puede escribir mensajes de WhatsApp al (503) 7070-1071. Asimismo, puede marcar el número (202) 272-8377 y pedir con Álex King, jefe de sección para permisos temporales en USCIS. Este número no es gratuito y solo es para preguntas sobre la notificación del DHS relacionada con el TPS.



2 Sobre los formularios

Para renovar el TPS, necesita llenar los correspondientes formularios que ya ha llenado en otras ocasiones. Los documentos oficiales para estos formularios están en la página web http://www.uscis.gov/tps. Tendrá que completarse el formulario I-821, hacer la toma de datos biométricos por $85 y llenar el formulario I-765 por $410. Este último es para el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

3 Hijos ciudadanos

Si en la familia hay un menor de edad ciudadano norteamericano, por haber nacido en ese país, y sus padres (o uno de ellos) tiene TPS, hay que comenzar de inmediato el proceso para sacar el pasaporte. Este trámite se puede hacer en las oficinas emisoras autorizadas. Busque la más cercana a su domicilio en el sitio web https://travel.state.gov, bajo la categoría de pasaportes. Ahí también están los requisitos.

4 Protéjase de estafas

Es muy importante que se proteja usted y su familia de los posibles estafadores. Mucha gente le prometerá resolver su situación migratoria, pero debe revisar con cuidado las credenciales de esta persona, consultar al consulado si son abogados autorizados en inmigración y no pague nada por anticipado y sin saber para qué es. En los 18 consulados están listos para conectarlos con abogados y asesorar con los costos.

Desde EUA

Persisten críticas sobre la opción de Catar

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, sugirió que los salvadoreños que pierdan el TPS y no tengan otra opción migratoria podrían irse a Catar, una nación árabe llena de riquezas pero muy diferente a Estados Unidos.

La periodista Morgan Baskin, quien escribe para el sitio especializado Splinter News, fue muy crítica con la medida.

“No parece que los salvadoreños sobre los que se está hablando tienen alguna potestad en la decisión”, criticó Baskin. Ella menciona que en Catar no hay garantía para los derechos laborales, sino que más bien hay leyes que les restringen derechos. “De hecho, más bien suena como si miles y miles de personas van a ser enviadas, como ganado, a trabajar indefinidamente como empleados no remunerados en un lugar con limitados derechos laborales”, agregó Baskin. El medio Splinter News se enfoca en noticias sobre migración.