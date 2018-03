Dos republicanos piden ley migratoria en vísperas de la investidura de Trump

Lee también

Los senadores republicanos John McCain y Jeff Flake se unieron al presidente de la Cámara de Comercio Hispana, Javier Palomarez, para volver a pedir una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía a algunos de los once millones de indocumentados que viven en el país.La comparecencia de McCain, Flake y Palomarez, tres de las figuras públicas más críticas con Trump, se produjo este martes en la noche en un hotel de Washington y en vísperas de que Trump jure su cargo el viernes en las escalinatas del Congreso para entrar en la Casa Blanca como el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos."Quiero renovar mi compromiso, necesitamos tener una reforma migratoria antes o después", subrayó McCain, candidato republicano a la Presidencia en 2008 y quien durante la campaña electoral recibió varios ataques de Trump, quien llegó a decir que el senador no debería ser considerado "un héroe de guerra".Excombatiente de la Guerra de Vietnam, donde fue sometido a torturas durante cinco años y medio, McCain no dudó en rendir homenaje al patriotismo de los hispanos durante el acto."La mayoría de los miembros de las fuerzas armadas actualmente son hispanos y, si paseas conmigo, como suelo hacer por la tarde o por la noche, verás que entre los nombres que aparecen en el Monumento a los Veteranos de Vietnam hay muchos hispanos", dijo el senador, de 80 años.A McCain se unió Jeff Flake, senador también del estado de Arizona que ha expresado su apoyo a un proyecto legislativo que busca evitar la deportación de los jóvenes indocumentados.Ese proyecto de ley responde al acrónimo BRIDGE (puente, en inglés), tiene el apoyo de varios republicanos y demócratas del Senado y suspendería durante tres años la deportación de los jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" (soñadores) y ahora amparados por el Programa de Acción Diferida (DACA).Trump ha prometido que eliminará DACA, programa promulgado por decreto en 2012 por el presidente, Barack Obama, y que ha servido para frenar la deportación de 750.000 indocumentados."Espero que podamos llegar a aprobar una reforma migratoria. Para empezar, creo que tenemos una oportunidad real para finalmente aprobar un Dream Act (Ley del Sueño)", dijo Flake.Esa ley, propuesta en 2001 y que no prosperó, habría ofrecido a los jóvenes indocumentados un camino hacia el estatus legal, al igual que el también frustrado proyecto de ley de reforma migratoria que aprobó el Senado en junio de 2013, pero que luego bloquearon los republicanos en la Cámara de Representantes y nunca se llegó a votar en la Cámara baja.