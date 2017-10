“Dreamers” se ven afectados por rumores y desinformación sobre renovación DACA

Miles de jóvenes elegibles para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) aún no han actualizado sus datos ni presentado su solicitud para la extensión de dicho beneficio ante la ola de desinformación y rumores que se extendieron por todo Estados Unidos y que han infundido miedo y desconcierto entre los elegibles para el programa.

La solicitud de extensión llega hasta este jueves 5 de octubre y, según el periódico digital “La Opinión”, muchos jóvenes dicen sentir temor de actualizar sus datos y presentar la solicitud, ya que temen que eso sea usado para una deportación masiva de jóvenes en los próximos días.

“Fue muy poco tiempo”, dijo Deyvid Morales, un joven beneficiario del programa residente en Salt Lake City, Utah, a La Opinón. Morales dijo que quiso informar a sus amigos y conocidos, así como a cualquier interesado a través de redes sociales, pero varias personas le preguntaron si no implicaba un “riesgo” el aplicar a una renovación.

“Uno de ellos me dijo que tenía miedo de lo que pasaría al acabarse los dos años. Yo le dije que era mejor protección por dos años que cuatro años sin protección. No confían, piensan que prefieren estar indocumentados a que ICE tenga su nueva dirección. Prefieren incluso mudarse que darles su nueva ubicación y que en dos años vengan por ellos”, aseguró Morales.

De igual forma, otra de las causas ante la falta de renovaciones presentadas ha sido el poco acceso a información clara relativa al tema en Estados Unidos. “Pensé que tenía tiempo, y nunca más escuché nada. Estoy tan ocupada trabajando y estudiando que no tengo tiempo de ver noticias, solo miro Instagram para conectarme con mis amigos. Supe que anularon el programa y pensé: ya se acabó. En ninguna parte escuché que aún había una oportunidad de renovar”, expresó una joven que pidió mantener su identidad reservada a La Opinión.

Sobre esto, el abogado de inmigración y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA) Charles Kuck, en Atlanta, culpó a la USCIS de no ayudar y desplegar sus recursos en facilitar el proceso. “Ayer mismo, un cliente me dijo que no había recibido la carta de USCIS diciéndole que había que renovar. Hay que recordar que la agencia había estado enviando esas notificaciones entre 5 y 6 meses antes de la fecha. Y ahora no enviaron nada”, dijo Kuck.

En Estados Unidos, miles de activistas han hecho esfuerzos múltiples por informar a la juventud migrantes sobre la posibilidad de extender el DACA por dos años más. Sin embargo, estas mismas organizaciones han denunciado que el gobierno de EUA no ha enviado correcciones en las notificaciones de renovación, otro factor que ha contribuido a la baja afluencia para el DACA.

Anteriormente, Jeff Sessions, fisca general de Estados Unidos, había anunciado que solo un grupo de 154,000 beneficiarios del programa DACA tendrían opción de renovación, si su permiso expiraba hasta antes del 5 de marzo de 2018. Caso contrario, no se aplicaría a renovación del programa.

Hasta el momento, según cifras de la USCIS, son 39,400 jóvenes los que enviaron su solicitud entre el 5 de septiembre y el 27 del mismo mes. Además, contabilizan otras 13,500 solicitudes que llegaron entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

Según La Opinión, “aún existe la posibilidad de enviar hoy por FEDERAL EXPRESS sus solicitudes, que deben estar en manos de USCIS el jueves 5 de octubre”.