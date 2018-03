EUA: Acusan a un salvadoreño y un guatemalteco de violar niña en escuela de Maryland

Lee también

En el momento en que funcionarios reportaron que uno de los dos estudiantes acusados de haber violado a una niña de 14 años en el baño de una escuela secundaria de Maryland ingresó a Estados Unidos de manera ilegal, el crimen se convirtió en parte de un debate nacional sobre inmigración.El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó el crimen como "traumático, perturbador, horroroso"."Creo que parte de la razón de que el presidente ha dado tanta importancia a la inmigración ilegal y a su combate es por tragedias como ésta", agregó, en respuesta a la pregunta de un reportero durante su sesión informativa del martes.Henry Sánchez, de 18 años, y José Montano, de 17, fueron acusados por la violación ocurrida el jueves en la Escuela Secundaria Rockville. The Washington Post reportó que Sánchez vivía en Guatemala hasta que cumplió 17 años.Matthew Bourke, vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), dijo en un comunicado que un agente de la Patrulla Fronteriza encontró a Sánchez en Texas en agosto. Se ordenó a Sánchez que compareciera ante un juez de inmigración, señaló Bourke, pero esa comparecencia no ha sido agendada. El ICE solicitó desde entonces una orden de detención contra Sánchez.Según registros del tribunal, Montano, quien fue acusado como adulto, nació en El Salvador, donde vivió por 16 años. Funcionarios del ICE no hablaron sobre el estatus de inmigración de Montano porque es menor de edad.Jack Smith, superintendente de Escuelas Públicas del condado Montgomery, se manifestó contra la atención que se ha dado al estatus migratorio de los estudiantes acusados."Algunos tratan de convertir esto en un asunto de inmigración", dijo Smith el martes en una conferencia de prensa. "Nos gustaría cambiar la conversación".Además de manifestar horror por el crimen y de asegurar reiteradamente a los padres que sus hijos están seguros en la escuela, Smith dijo: "Nosotros atendemos a cada estudiante que ingresa. No sólo es lo correcto, es la ley".El lunes, la Cámara de Delegados de Maryland aprobó una medida para evitar que las autoridades detengan a inmigrantes para preguntar sobre su estatus de inmigración.El gobernador de Maryland, Larry Hogan, un republicano, dijo en la radiodifusora WBAL que el crimen representa "el peor escenario posible". Señaló que la iniciativa de ley evitaría que Maryland coopere con las autoridades de inmigración.Prometió que vetaría el proyecto si llega a su escritorio.Se agendó una audiencia preliminar para Montano el 31 de marzo y para Sánchez el 14 de abril.