EUA: Estudiante denuncia por violación a profesor salvadoreño con antecedentes de acoso sexual

La demanda hacia el ex profesor de la Universidad de California en Santa Cruz (UCSC) Héctor Perla, describe que el implicado llevó a dos de sus estudiantes a una cata de vinos en el Viñedo Loma Prieta el 13 de junio de 2015. El motivo de la invitación era celebrar la pronta graduación de las alumnas, según Santa Cruz IMC Perla, de origen salvadoreño, alentó a una de sus alumnas Luz P. (de 24 años) a consumir grandes cantidades de vino, provocando que ella se intoxicara con alcohol y perdiera la memoria de ese día. Finalizando la noche, Perla acompañó a la estudiante hasta su casa. Luego “precedieron al acto sexual no consensual (por parte de P.)”, según la demanda, que está disponible en la página web de la firma de abogados que lleva el caso de la joven. Ella estaba “severamente intoxicada al punto que no estaba completamente consciente”, agrega la demanda.Según una entrevista de BuzzFeed News , la alumna despertó el siguiente día desnuda y consciente que había sido violada. No pudo atender a su ceremonia de graduación esa mañana debido a la hospitalización que se sometió por el ataque sexual.La joven contrató representación del bufete de abogados Kristensen Weisburg. El martes pasado publicaron en su página web un comunicado de prensa en relación al caso: “Kristensen Weisburg anuncia en nombre de la ex alumna de UCSC, que hemos llegado a un acuerdo en contra de la universidad por $1.15 millones de dólares por su negligencia de comunicar el tema de acoso sexual dentro de su facultad.”. Este es uno de los acuerdos de compensación más altos en la historia de Estados Unidos.La demanda va en contra de la ley 'Title IX', una legislación que prohíbe la discriminación basada en el género en los programas educativos que reciben fondos federales, de acuerdo con Univisión.El comunicado añadió que la alumna fue violada por uno de sus profesores el 13 de junio de 2015, y que la universidad supo por años que Perla es un depredador sexual. “Ninguna cantidad de dinero enmendará lo sucedido. Ninguna disculpa será suficiente. La vida de una futura abogada fue cicatrizada porque UCSC falló en cumplir con sus regulaciones...Este es un caso emblemático a la crisis de violencia sexual a estudiantes del sexo femenino en las instituciones de educación superior de nuestra nación”, agregó.Al aceptar el acuerdo de compensación, la víctima se comprometió a renunciar a recurrir a los tribunales por este caso ya sea de forma civil o penal contra Perla, según Univisión.“Recibí muy poca ayuda de parte de mi universidad, pero he cobrado fuerza gracias a otras mujeres en otras escuelas que no callaron haber sido víctimas de una agresión sexual”, confesó Portillo a BuzzFeed News.UCSC se defiende alegando que al enterarse de lo sucedido, la facultad puso bajo licencia administrativa al salvadoreño. No obstante, él presentó su renuncia el 1 de junio del año pasado, según La Opinión "Esperamos que este acuerdo envíe un mensaje al sistema de universidades de California que debe asumir la responsabilidad por su falta de proteger a sus estudiantes”, concluyó el abogado de la joven, John Kristensen.